Тена убили ножом, Третьяк и Роднина голосовали за повышение пенсионного возраста, «Ливерпуль» купил Алиссона за 72,5 млн евро и другие новости утра

1. Казахстанский фигурист Денис Тен погиб в Алма-Ате. Его ударил ножом преступник, пытавшийся открутить зеркала у машины спортсмена. Жаль, что в мегаполисах все еще водятся никчемные гоминиды с ножами.

2. Третьяк, Роднина и другие депутаты со спортивным прошлым голосовали за повышение пенсионного возраста в РФ. Исключение – Газзаев.

3. Алиссон – самый дорогой вратарь в истории футбола. Компенсация за переход из «Ромы» в «Ливерпуль» может достичь уровня 72,5 млн евро. Рекорд Буффона держался 17 лет.

4. Овечкин продолжает собирать титулы. Теперь он еще и первый хоккеист, ставший спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY. И всего лишь второй европеец после Дирка Новицки.

5. Новость из НБА: «Оклахома» обменяла Кармело Энтони в «Атланту».

6. Темнокожий футболист Ботака-Иобома не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступили фанаты. Возможно, дело не в цвете кожи, а в том, что Ботака ранее уходил из системы «Торпедо» в «Локомотив».

7. Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня. Еще недавно там игрались матчи ЧМ-2018.

8. «Газпром» подпишет рекламный контракт с «Зенитом» на 57,5 млн евро.

9. Тренер Виктор Гончаренко продлил сотрудничество с ЦСКА. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

10. Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» на два года.

11. «Бавария» представила второй комплект формы. Он цвета небесной лазури.

12. Британец Томас снова выиграл этап «Тур де Франс». А итальянец Нибали завершил выступление, у него перелом позвонка.

13. Легкоатлетка Чичерова вернулась после дисквалификации за допинг и заняла 2-е место на чемпионате России.

14. «Краснодар» подписал защитника-бразильца Сиднея и хавбека-перуанца Куэву.

Цитаты:

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