Усик уничтожил Гассиева, Березуцкие завершили карьеру, поул Феттеля в Германии и другие новости утра

1. Украинский боксер Александр Усик разнес Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

2. Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. К Катару вернутся?

3. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал поул в квалификации Гран-при Германии. Боттас – второй, Райкконен – третий, Хэмилтон – 14-й.

4. В товарищеских матчах «Зенит» с «Интером» забили по 3 мяча, «Спартак» сыграл вничью с «Ашдодом», ЦСКА – с «Енисеем», «Локо» одолел «Акхисар Беледие».

5. «Бавария» обыграла «ПСЖ» (3:1) на предсезонном турнире International Champions Cup.

6. «Монако» выиграл борьбу за Александра Головина у «Челси», утверждает L’Équipe.

7. Новым президентом «Милана» стал Паоло Скарони, Ли Йонхонг покинул клуб.

8. Чарльз Баркли оценил перспективы Леброна в «Лейкерс» (пятое-шестое место на Западе).

9. Конор МакГрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус с бойцами в Бруклине.

10. В Алма-Ате простились с фигуристом Денисом Теном. На церемонию пришли почти 5000 человек.

Цитата дня. «Глушаков – лучший футболист России, Дзюба – лев, Путин – король». Тезисы Александра Овечкина.