Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усик уничтожил Гассиева, Березуцкие завершили карьеру, поул Феттеля в Германии и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Украинский боксер Александр Усик разнес Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

    2. Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. К Катару вернутся?

    3. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель завоевал поул в квалификации Гран-при Германии. Боттас – второй, Райкконен – третий, Хэмилтон – 14-й.

    4. В товарищеских матчах «Зенит» с «Интером» забили по 3 мяча, «Спартак» сыграл вничью с «Ашдодом», ЦСКА – с «Енисеем», «Локо» одолел «Акхисар Беледие».

    5. «Бавария» обыграла «ПСЖ» (3:1) на предсезонном турнире International Champions Cup.

    6. «Монако» выиграл борьбу за Александра Головина у «Челси», утверждает L’Équipe.

    7. Новым президентом «Милана» стал Паоло Скарони, Ли Йонхонг покинул клуб.

    8. Чарльз Баркли оценил перспективы Леброна в «Лейкерс» (пятое-шестое место на Западе). 

    9. Конор МакГрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус с бойцами в Бруклине.

    10. В Алма-Ате простились с фигуристом Денисом Теном. На церемонию пришли почти 5000 человек.

    Цитата дня. «Глушаков – лучший футболист России, Дзюба – лев, Путин – король». Тезисы Александра Овечкина.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться