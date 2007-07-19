Алисон переходит в «Ливерпуль», «Матч ТВ» подписал новый контракт с РПЛ, Рабинер заявил в полицию на Кирьякова и другие новости утра

1. Игорь Рабинер все-таки подал заявление в полицию на Сергея Кирьякова, который ударил журналиста после эфира «Матч ТВ». По словам Рабинера, он сделал это не для себя, а для профессии.

2. «Матч ТВ» заключил новый контракт с Российской премьер-лигой. Стоимость телеправ – 1,7 млрд рублей в год.

3 «Рома» согласилась продать Алиссона «Ливерпулю» за 66,8 млн фунтов. Это рекордный трансфер для голкиперов. Вратарь в среду вылетел в Ливерпуль для прохождения медицинского обследования. Планируется, что бразилец подпишет шестилетний контракт с английским клубом.

4. В программу Олимпиады-2022 добавлен женский одиночный бобслей, смешанная эстафета в шорт-треке, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

5. Герейнт Томас одержал победу на 11-м этапе многодневки «Тур де Франс» и возглавил общий зачет. Россиянин Ильнур Закарин финишировал 15-м.

6. Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму колена и рискует пропустить весь сезон-2018/19. Жуть.

7. «Ювентус» не теряет надежды перехватить Головина у «Челси». Лондонцы и «Монако» продолжают торги с российским клубом.

8. Криштиану дебютирует за «Ювентус» 12 августа в традиционной товарищеской игре с молодежкой. Он пропустит матчи в туре по США.

9. Путин поблагодарил организаторов ЧМ и персонально Мутко и предложил ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий.

10. «Сан-Антонио» и «Торонто» достигли принципиальной договоренности по обмену с участием Кавая Ленарда и Демара Дерозана. Со стороны обеих команд в сделке будут задействованы и другие игроки.

11. «Селтик» и «Карабах» прошли 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Результаты вчерашних матчей