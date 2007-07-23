«Спартак» сыграет с «Базелем» или ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Московский «Спартак» в пути представителей лиг сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель».
Путь представителей лиг:
«Стандард» – «Аякс»/«Штурм»
«Бенфика» – «Фенербахче»
«Славия» Прага – «Динамо» Киев
ПАОК/«Базель» – «Спартак» Москва
Клубы этого пути в случае поражения автоматически отправляются в групповой этап Лиги Европы.
Путь чемпионов:
«Селтик»/«Русенборг» – АЕК
«Ред Булл Зальцбург» – «Шкендия-79»/«Шериф»
«Црвена Звезда»/«Судува» – «Легия»/«Спартак» Трнава
«Кукеси»/«Карабах» – БАТЭ/ХИК
«Астана»/«Митьюленд» – «Динамо» Загреб/«Хапоэль» Беер-Шева
ЧФР/«Мальме» – «Лудогорец»/«Видеотон»
Клубы этого пути в случае поражения попадают в четвертый квалификационный раунд Пути чемпионов Лиги Европы.
Матчи пройдут 7/8 и 14 августа.