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    «Спартак» сыграет с «Базелем» или ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

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    В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Московский «Спартак» в пути представителей лиг сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель».

    Путь представителей лиг:

    «Стандард» – «Аякс»/«Штурм»
    «Бенфика» – «Фенербахче»
    «Славия» Прага – «Динамо» Киев
    ПАОК/«Базель» – «Спартак» Москва

    Клубы этого пути в случае поражения автоматически отправляются в групповой этап Лиги Европы.

    Путь чемпионов:

    «Селтик»/«Русенборг» – АЕК
    «Ред Булл Зальцбург» – «Шкендия-79»/«Шериф»
    «Црвена Звезда»/«Судува» – «Легия»/«Спартак» Трнава
    «Кукеси»/«Карабах» – БАТЭ/ХИК 
    «Астана»/«Митьюленд» – «Динамо» Загреб/«Хапоэль» Беер-Шева
    ЧФР/«Мальме» – «Лудогорец»/«Видеотон»

    Клубы этого пути в случае поражения попадают в четвертый квалификационный раунд Пути чемпионов Лиги Европы.

    Матчи пройдут 7/8 и 14 августа.

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