«Спартак» сыграет с «Базелем» или ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Московский «Спартак» в пути представителей лиг сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель».

Путь представителей лиг:

«Стандард» – «Аякс»/«Штурм»

«Бенфика» – «Фенербахче»

«Славия» Прага – «Динамо» Киев

ПАОК/«Базель» – «Спартак» Москва

Клубы этого пути в случае поражения автоматически отправляются в групповой этап Лиги Европы.

Путь чемпионов:

«Селтик»/«Русенборг» – АЕК

«Ред Булл Зальцбург» – «Шкендия-79»/«Шериф»

«Црвена Звезда»/«Судува» – «Легия»/«Спартак» Трнава

«Кукеси»/«Карабах» – БАТЭ/ХИК

«Астана»/«Митьюленд» – «Динамо» Загреб/«Хапоэль» Беер-Шева

ЧФР/«Мальме» – «Лудогорец»/«Видеотон»

Клубы этого пути в случае поражения попадают в четвертый квалификационный раунд Пути чемпионов Лиги Европы.

Матчи пройдут 7/8 и 14 августа.