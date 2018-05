Игроки «Манчестер Сити» получили медали и кубок победителей АПЛ

После матча 37-го тура АПЛ – «Хаддерсфилд» (0:0) состоялась церемония награждения чемпиона Англии.

«Горожане» обеспечили себе чемпионский титул еще 15 апреля, а сегодня команде вручили медали и кубок.

Our Time. Our City. Our Trophy 🏆 #mancity pic.twitter.com/XvYWzgAUcT