Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе», «Атлетик» разгромно проиграл «Жироне»

В Ла Лиге проходят матчи 28-го тура.
В пятницу в рамках 28-го тура Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1).
В субботу «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0), «Реал Мадрид» на своем поле играет с «Эльче».
В воскресенье «Барселона» дома встретится с «Севильей», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет матч с «Осасуной».
Чемпионат Испании
28-й тур
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Франсес, Ринкон, Витцель, Бельтран, Рока, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Курума, Крапивцов, Давид Лопес, Мартин, Ба, Бланко, Морено, Эчеверри, Абель Руис
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Беренгер, Сансет, Наварро, И. Уильямс
Запасные: Бойро, Серрано, Падилья, Аресо, Весга, Гурусета, Исета, Санчес, Монреаль, Гарсия, Лекуэ
Атлетико
Муссо, Лангле, Хименес, Пубиль, Н. Гонсалес, Альмада, Коке, Варгас, Молина, Алекс Баэна, Серлот
Запасные: Эскивель, Ганцко, Морено, Руджери, Кардозо, Льоренте, Гризманн, Ле Норман, Лукман, Диас дель Ромо, Альварес, Симеоне
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Дуарте, Абкар, Арамбарри, Джене, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Ньом, Мартин, Летачек, Лисо, Боселли, Рико, Хави Муньос, Рикельме, Бирманчевич, Санкрис
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Костас, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Илич, Фернандес, Виньяс
Запасные: Альхассан, Карму, Коломбатто, Adrián Fernández García, Pablo Menéndez Agudín, Молдован, Кальво, Касорла, Форес, Нарваэс, Шаира, Хассан
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Герра, Данджума, Угринич, Рамазани, Садик
Запасные: Саравия, Хесус Васкес, Бельтран, Пепелу, Таррега, Андре Алмейда, Дуро, Раба, Сантамария, Риоха, Диего Лопес, Риверо
Реал Мадрид
Куртуа, Фран Гарсия, Хейсен, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Винисиус Жуниор
Запасные: Местре, Агуадо, Гонсало Гарсия, Яньес, Гюлер, Александер-Арнолд, Лунин, Мануэль Анхель, Паласиос
Эльче:
Дитуро, Валера, Сангаре, Петро, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Фебас, Редондо, Сепеда, Андре Силва, Мартим Нету
Запасные: Пенья, Педроса, Агуадо, Вильяр, де Сантьяго, Итурбе, Хосан, Диангана, А. Родригес, Бигас, Рафа Мир, Моренте
Алавес
Сивера, Парада, Теналья, Кастро, Энрикес, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Перес Идальго, Тони Мартинес, Бойе
Запасные: Р. Фернандес, Коски, Бальестеро, Гуриди, Свидерски, Олайс, Санс, Мариано Диас, Диабате, Денис Суарес, Калебе, Реббаш
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Марин, Наварро, Моуриньо, Педраса, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Вейга, Тенас, Парехо, Молейро, Гонсалес, Олувасейи, Камбвала, Жерар Морено, Фриман, Парти
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
