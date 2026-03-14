  Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе», «Атлетик» разгромно проиграл «Жироне»
28

Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе», «Атлетик» разгромно проиграл «Жироне»

В Ла Лиге проходят матчи 28-го тура.

В пятницу в рамках 28-го тура Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1).

В субботу «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0), «Реал Мадрид» на своем поле играет с «Эльче».

В воскресенье «Барселона» дома встретится с «Севильей», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет матч с «Осасуной».

Чемпионат Испании

28-й тур

Ла Лига Испания. 28 тур
14 марта 13:00, Монтиливи
Жирона
Завершен
3 - 0
Атлетик
Матч окончен
Франсес   Давид Лопес
90’
+3’
  Эчеверри
90’
+2’
Унаи   Абель Руис
83’
Рока   Морено
83’
82’
Беренгер
79’
И. Уильямс   Исета
  Унаи
77’
74’
Сансет   Серрано
73’
Сансет
Бельтран   Мартин
70’
Ванат   Эчеверри
70’
68’
Хаурегисар   Весга
46’
Горосабель   Аресо
46’
Наварро   Гурусета
2тайм
Перерыв
  Ринкон
4’
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Франсес, Ринкон, Витцель, Бельтран, Рока, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Курума, Крапивцов, Давид Лопес, Мартин, Ба, Бланко, Морено, Эчеверри, Абель Руис
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Беренгер, Сансет, Наварро, И. Уильямс
Запасные: Бойро, Серрано, Падилья, Аресо, Весга, Гурусета, Исета, Санчес, Монреаль, Гарсия, Лекуэ
Ла Лига Испания. 28 тур
14 марта 15:15, Метрополитано
Атлетико
Завершен
1 - 0
Хетафе
Матч окончен
90’
+10’
Сатриано
Молина
90’
+8’
90’
+2’
Милья   Хави Муньос
83’
Дуарте   Рико
77’
Лисо
74’
Арамбарри   Мартин
74’
Васкес   Лисо
Алекс Баэна   Гризманн
73’
Варгас   Льоренте
73’
Варгас
68’
Пубиль   Симеоне
66’
Серлот   Альварес
66’
Альмада   Лукман
66’
61’
Бордалас
60’
Ромеро
Серлот
55’
55’
Абкар
46’
Фемения   Бирманчевич
2тайм
Перерыв
  Молина
8’
Атлетико
Муссо, Лангле, Хименес, Пубиль, Н. Гонсалес, Альмада, Коке, Варгас, Молина, Алекс Баэна, Серлот
Запасные: Эскивель, Ганцко, Морено, Руджери, Кардозо, Льоренте, Гризманн, Ле Норман, Лукман, Диас дель Ромо, Альварес, Симеоне
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Дуарте, Абкар, Арамбарри, Джене, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Ньом, Мартин, Летачек, Лисо, Боселли, Рико, Хави Муньос, Рикельме, Бирманчевич, Санкрис
Ла Лига Испания. 28 тур
14 марта 17:30, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
1 - 0
Валенсия
Матч окончен
Рейна   Касорла
85’
Начо Видаль   Кальво
85’
80’
Гайя   Бельтран
Фернандес   Хассан
70’
Фонсека   Коломбатто
70’
70’
Герра   Диего Лопес
Илич   Шаира
63’
Фонсека
59’
56’
Данджума   Риоха
56’
Угринич   Андре Алмейда
56’
Садик   Дуро
2тайм
Перерыв
Начо Видаль
41’
Фернандес
36’
32’
Нуньес
  Костас
30’
16’
Тьерри Коррейя
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Костас, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Илич, Фернандес, Виньяс
Запасные: Альхассан, Карму, Коломбатто, Adrián Fernández García, Pablo Menéndez Agudín, Молдован, Кальво, Касорла, Форес, Нарваэс, Шаира, Хассан
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Герра, Данджума, Угринич, Рамазани, Садик
Запасные: Саравия, Хесус Васкес, Бельтран, Пепелу, Таррега, Андре Алмейда, Дуро, Раба, Сантамария, Риоха, Диего Лопес, Риверо
Ла Лига Испания. 28 тур
14 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Перерыв
2 - 0
0′
Эльче
Перерыв
  Вальверде
44’
  Рюдигер
39’
23’
Сангаре   Педроса
Реал Мадрид
Куртуа, Фран Гарсия, Хейсен, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Винисиус Жуниор
Запасные: Местре, Агуадо, Гонсало Гарсия, Яньес, Гюлер, Александер-Арнолд, Лунин, Мануэль Анхель, Паласиос
1тайм
Эльче:
Дитуро, Валера, Сангаре, Петро, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Фебас, Редондо, Сепеда, Андре Силва, Мартим Нету
Запасные: Пенья, Педроса, Агуадо, Вильяр, де Сантьяго, Итурбе, Хосан, Диангана, А. Родригес, Бигас, Рафа Мир, Моренте
Ла Лига Испания. 28 тур
15 марта 17:30, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Сельта
Ла Лига Испания. 28 тур
13 марта 20:00, Мендисорроса
Логотип домашней команды
Алавес
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
90’
+8’
  Пепе
Антонио Бланко
90’
+5’
90’
+4’
Гарсия Тораль
Теналья   Бальестеро
90’
+1’
Тони Мартинес   Реббаш
90’
+1’
Сивера
90’
83’
Микаутадзе   Олувасейи
83’
Моуриньо   Фриман
Энрикес   Коски
80’
Аленья   Гуриди
75’
67’
Гуйе   Парти
59’
С. Кардона   Молейро
59’
Бьюкенен   Жерар Морено
58’
С. Кардона
Энрикес
50’
2тайм
Перерыв
  Марин
40’
Бойе
36’
Алавес
Сивера, Парада, Теналья, Кастро, Энрикес, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Перес Идальго, Тони Мартинес, Бойе
Запасные: Р. Фернандес, Коски, Бальестеро, Гуриди, Свидерски, Олайс, Санс, Мариано Диас, Диабате, Денис Суарес, Калебе, Реббаш
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Марин, Наварро, Моуриньо, Педраса, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Вейга, Тенас, Парехо, Молейро, Гонсалес, Олувасейи, Камбвала, Жерар Морено, Фриман, Парти
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Ух Вальверде, ну что за красота
За Реал Мадрид 👋👋👋
Дайте уже Вальверде ЗМ
Дайте мне 10 Вальверде и я выиграю ЛЧ.
В оригинале Моуриньо так сказал об Аспикулете, но Феде покруче будет
Валенсию надо в секунду с такой игрой🤮
Ля че Федя положил! Мастерюга !!!
Феде еще таких матчей 7-8 и ЗМ 99% в кармане будет у него
Ответ SPAIN 2010
Феде еще таких матчей 7-8 и ЗМ 99% в кармане будет у него
Разве что во сне
Ответ SPAIN 2010
Феде еще таких матчей 7-8 и ЗМ 99% в кармане будет у него
У него вся карьера такая, самое важное он дает команде не голами и ассистами, он по 4-5 позиций закрывает и пашет все 90 минут на высшем уровне.
То, что сейчас показывает и творит Вальверде - это сплошное очарование ! И качественно, и красиво, и главное - своевременно. Эстетика футбола во всей красе . Пожалуй , лучший сейчас в футбольном мире . ИМХО
Федя стал большим снайпером! Молоток!
Как говорил один классик: Пушкаверде-Вальверде!!!
