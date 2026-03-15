Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»

В АПЛ проходят матчи 30-го тура.
В 30-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» победил «Эвертон» (2:0), «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1), «Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (1:1).
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» играет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм».
Завершится тур в понедельник матчем «Брентфорд» – «Вулверхэмптон».
Чемпионат Англии
30-й тур
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Хевен, Зиркзе, Шешко, Угарте, Маласиа, Мазрауи, Флетчер, Маунт
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Богарде, Онана, Баркли, Буэндиа, Макгинн, Роджерс, Уоткинс
Запасные: Бизот, Линделеф, Бэйли, Пау Торрес, Абрахам, Гарсия, Эллиот, Дуглас Луис, Матсен
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Домингес, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Авонийи, Ндойе, Морато, Макати, Нетц, Йейтс, Баква, Ганн, Хатчинсон
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Тете, Берге, Ивоби, Бобб, Кинг, Уилсон, Хименес
Запасные: Кастань, Чуквуэзе, Рид, Родриго Муниз, Кэрни, Лукич, Сессеньон, Лекомт, Диоп
Кристал Пэлас
Бенитес, Канво, Лакруа, Ричардс, Гессан, Сарр, Митчелл, Лерма, Хьюз, Джонсон, Ларсен
Запасные: Матета, Мэттьюз, Риад, Уортон, Клайн, Соса, Девенни, Камада, Пино
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Родон, Ааронсон, Гудмундссон, Штах, Ампаду, Джастин, Нмеча, Калверт-Льюин
Запасные: Лукас Перри, Богл, Борнаув, Груев, Джеймс, Танака, Ньонто, Лонгстафф, Пиру
Сандерленд
Эльборг, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Г. Джака, Садики, Диарра, Ригг, Тальби, Бробби
Запасные: Джонс, Серкин, Джонс, Майенда, Изидор, О`Нин, Джонс, Уиттакер, Мур
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гросс, Милнер, Минте, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Боскальи, Айяри, О`Райли, Рюттер, Марч, де Кейпер, Велтман, Хауэлл, Стил
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Хамфрис, Уокер, Уорд-Проуз, Лоран, Энтони, Межбри, Фостер, Флемминг
Запасные: Флорентину, Эдвардс, Угочукву, Тшауна, Вайсс, Пирес, Броя, Барнс, Уоррелл
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кристи, Скотт, Тавернье, Роша, Крупи, Эванилсон
Запасные: Мандас, Брукс, Адли, Хименес, Доук, Милосавлевич, Унал, Диаките, Тот
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мадуэке, Эзе, Сака, Хавертц
Запасные: Габриэл Жезус, Дьокереш, Мартинелли, Уайт, Льюис-Скелли, Доуман, Аррисабалага, Москера, Инкапиэ
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ироэгбунам, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Трэверс, Диблинг, Паттерсон, Рель, Армстронг, Барри, Коулмэн, Азну, Джордж
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Бадьяшиль, Шерман-Лоу, Хато, Сантос, Гиу, Сарр, Лавия, Делап
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Ливраменто, Рэмзи, Уиллок, Барнс, Вольтемаде, Дж. Мерфи, Гордон
Запасные: Радди, Триппьер, А. Мерфи, Висса, Поуп, Жоэлинтон, Осула, Берн, Эланга
Вест Хэм
Хермансен, Дисаси, Мавропанос, Тодибо, Пабло, Боуэн, Диуф, Фернандеш, Соучек, Уан-Биссака, Кастельянос
Запасные: Ареоля, Уокер-Питерс, Килмен, Поттс, Канте, Уилсон, Траоре, Майерс, Магасса
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Фоден, Шерки, Рубен Диаш, Аке, Рейндерс, Нико Гонсалес, Доку, Траффорд, Ковачич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Этому парню всего 16 лет!!!
Главное победы