Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»

Арбелоа о составе «Реала»: не думаю, что у меня есть священные коровы.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа рассказал о своем подходе к выбору стартового состава команды.

«Я не думаю, что у меня есть священные коровы. Есть такие игроки, как Вальверде , Вини , которые заслужили свои минуты на поле. Вы сами можете это видеть, каждый игрок зарабатывает свои минуты.

Воспитанники выступают на очень высоком уровне, они играют очень хорошо, потому что умеют это делать. Они очень талантливые ребята. Моя цель – чтобы мы всегда могли выпустить на поле 11 лучших игроков», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед ответной игрой с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.