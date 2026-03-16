  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
22

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о своем подходе к выбору стартового состава команды. 

«Я не думаю, что у меня есть священные коровы. Есть такие игроки, как Вальверде, Вини, которые заслужили свои минуты на поле. Вы сами можете это видеть, каждый игрок зарабатывает свои минуты.

Воспитанники выступают на очень высоком уровне, они играют очень хорошо, потому что умеют это делать. Они очень талантливые ребята. Моя цель – чтобы мы всегда могли выпустить на поле 11 лучших игроков», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед ответной игрой с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoАльваро Арбелоа
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Винисиус нулевой. Вчера потерял мяч в простой ситуации, вся команда побежала назад, а этот только руками помохал как обычно. Не понимаю как его партнеры по команде еще терпят, надеюсь скоро этому конец настанет
Ответ Александр Мартынов
ZUBET.RU по ним ставлю, мужики советую, за 10 дней подписки вышел в +492к, кто крупно играет советую, лучшие !

ZUBET.RU
Священной коровы у тебя нет, а вот священная обезьяна...
Корова - не подходящее слово)
О как?! Теперь заговорил:)
Ответ Caleb Marvin
ZUBET.RU по ним ставлю, мужики советую, за 10 дней подписки вышел в +492к, кто крупно играет советую, лучшие !!!!

ZUBET.RU
Есть священная обезьяна
Ну хоть начал называть игроков своими именами, коровами, а футболкой рот не прикрыл
Читайте новости футбола в любимой соцсети
