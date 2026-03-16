Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил состав команды на мартовский сбор.
Бразильцы проведут товарищеские матчи против Франции и Хорватии 26 и 31 марта в США.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»);
Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все – «Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Уэсли Франса («Рома»);
Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило Барбоза («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Габриэл Сара («Галатасарай»);
Нападающие: Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Жоао Педро («Челси»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Райан Роша («Борнмут»).
В итоговую заявку не вошел форвард «Сантоса» Неймар, не вызывавшийся в сборную с 2023 года.
Чтоб оба показали Анчелотти бразильскую мощь с питерским характером! Удачи им против Франции и Хорватии! 🇧🇷
Были топы, околотопы, но чтоб прям суперзвёзд не было.
Посмотрим, что из этого выйдет.