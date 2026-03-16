  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
67

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил состав команды на мартовский сбор.

Бразильцы проведут товарищеские матчи против Франции и Хорватии 26 и 31 марта в США.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»);

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все ­– «Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Уэсли Франса («Рома»);

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило Барбоза («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Габриэл Сара («Галатасарай»);

Нападающие: Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Жоао Педро («Челси»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Райан Роша («Борнмут»).

В итоговую заявку не вошел форвард «Сантоса» Неймар, не вызывавшийся в сборную с 2023 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер федерации футбола Бразилии
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Турция
logoДуглас Сантос
logoЗенит
logoАлиссон
logoКаземиро
logoЮвентус
logoМанчестер Юнайтед
logoМатеус Кунья
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЧелси
logoАндрей Сантос
logoНеймар
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoАль-Ахли Джидда
logoЖоао Педро
logoБрентфорд
logoСборная Франции по футболу
logoФабиньо
logoлига 1 Франция
logoГабриэл Магальяэс
logoСантос
logoДанило Барбоза
logoФламенго
logoСборная Хорватии по футболу
logoБарселона
logoКарло Анчелотти
logoРайан Роша
logoГабриэл Мартинелли
logoВинисиус Жуниор
logoРафинья Диас
logoЛуис Энрике Андре
logoДанило
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАлекс Сандро
logoЛион
logoМаркиньос
logoАрсенал
logoАль-Иттихад Джидда
logoИгор Тиаго
logoЛиверпуль
logoБремер
logoПСЖ
logoБенто Крепски
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
logoФенербахче
logoЛео Перейра
logoЭндрик
logoЭдерсон
logoБорнмут
logoРома
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoРожер Ибанес
товарищеские матчи (сборные)
logoУэсли Франса
logoГабриэл Сара
logoГалатасарай
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Состав у Бразилии слабейший за последние 25 лет.
Ответ Фран
Комментарий скрыт
Ответ антистат
Комментарий скрыт
все середняки ни одного оллстарра. обычные нападающие уровня шешко того же или вольдемарте. пара человек сезон жизни проводят разве что типа игаря.
Рад за Сантоса что наконец его заметили. хотя пик Дугласа был года 3 назад, но лучше поздно чем никогда
Конечно, удивительно, что именно тогда, когда Дуглас сильно сдал, он стал регулярно вызываться в сборную Бразилии
Ответ Петроград
Может просто мотивация пропала играть в РПЛ?
Ответ Django Joker
Вряд ли дело в мотивации, когда он знает, что за ним в сборной следят. Скорее возраст уже даёт знать о себе, для бразильца он вообще уже почти пенсионер.
Пусть Дуглас наводит порядок сзади жёстче русского мороза, а Луис Энрике впереди рвёт сети, как сибирскую пургу! ❄️🔥
Чтоб оба показали Анчелотти бразильскую мощь с питерским характером! Удачи им против Франции и Хорватии! 🇧🇷
Ответ профессор Лебединский
Да уж, п/з особенно это нечто )) А ведь были времена когда Жуниньо Пернамбукано в состав не проходил ))
странно, конечно, что у Бразилии нет фактически ни одного суперзвездного игрока. Рафинья и Винисиус игроки очень сильные, но этого все же маловато. Алиссон уже слегка не торт. При этом много откровенных пассажиров, с которыми трудно рассчитывать на что-то серьезное. Люди сильно за 30 из Фламенго, вы серьезно? Если Анчелотти сможет их втащить в финал, то ему памятник надо ставить на центральной площади всех бразильских городов, как Ленину
Ответ Манагер22
А Габриэль чем не супертоп? Или из-за того что он защитник его не стоит считать звездой?
Ответ Манагер22
Так у бразильцев за последние 15-17 лет суперзвездой по сути только Неймар и был.
Были топы, околотопы, но чтоб прям суперзвёзд не было.
Сантос заслужил.
Анчелотти вызывает тех, кого помнит.
Посмотрим, что из этого выйдет.
9 нападающих и 5 полузащитников. Странный достаточно состав. У Бразилии уже давно не такое нападение, чтобы играть по принципу «Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим.»
Ответ АланСмити
Может решили вернуться к 4-2-4, как в 58 году ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Подарим ретроджерси вашей мечты – в нашей футбольной Аркаде
2 минуты назадТесты и игры
Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»
2 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Буде-Глимт» в гостях у «Спортинга», «Челси» примет «ПСЖ», «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Арсенал» сыграет с «Байером»
45 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
сегодня, 04:59
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
сегодня, 04:47
Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
сегодня, 04:10
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»
сегодня, 03:08
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
вчера, 21:58
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
19 минут назад
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
31 минуту назад
Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
сегодня, 04:32
У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
сегодня, 04:16
Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»
сегодня, 03:54
Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
сегодня, 03:41
Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
сегодня, 03:28
Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 02:51
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
Рекомендуем