В Италии проходят матчи 29-го тура Серии А.
В пятницу в рамках 29-го тура Серии А «Торино» разгромил «Парму» (4:1).
В субботу «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи» обыграл «Лечче» (2:1), «Ювентус» выиграл в гостях у «Удинезе» (1:0).
В воскресенье «Милан» на выезде встретится с «Лацио».
Чемпионат Италии
29-й тур
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, де Врей, Мхитарян, Качмарски, Ачерби, Дармиан, Бастони, Диуф, Луис Энрике, Бонни, Лавелли, Фраттези
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: де Кетеларе, Хин, Белланова, Аханор, Муса, Эдерсон, Крстович, Росси, Спортьелло, Коссуну, Баккер, Сулемана
Политано Мигель Гутьеррес
Наполи
Мерет, Оливера, Буонджорно, Бекема, Сантос, Элмаз, Спинаццола, Гилмор, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес, Жезус, Маццокки, Жиоване, де Брюйне, Лукаку, Мактоминей, Контини-Барановский
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Ндаба, Жан, Соттиль, Фрюхтль, Самооя, Сала, Хельгасон, Гандельман, Мархвиньски, Н′Дри, Перес Сепульведа, Фофана, Шеддира
Франсишку Консейсау Миретти
Удинезе
Окойе, Кристенсен, Кабаселе, Эхизибуэ, Карлстрем, Атта, Эккеленкамп, Камара, Саррага, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Сава, Соле, Паделли, Миллер, Арисала Микольта, Петровски, Камара, Гуйе, Млачич, Байо
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Йылдыз
Запасные: Опенда, Пинсольо, Милик, Ди Грегорио, Кабаль, Аджич, Гатти, Костич, Жегрова, Дэвид, Копмейнерс, Миретти
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Исраэль, Сивьеро, Лазаро, Марьянуччи, Прати, Илич, Марипан, Бираги, Анджорин, Казадеи, Тамез, Нкунку, Куленович, Сапата, Нджи
Парма:
Судзуки, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Кейта, Соренсен, Ордоньес, Валери, Кремаски, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ндиайе, Карбони, Валенти, Ористанио, Эльфеге, Корви, Бричги, Мена Мартинес, Эстевес, Ринальди, Николусси-Кавилья, Ондрейка
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Но вообще забавно, что кабинетчики поплыли, Маэстро Аллегри - давай - титул забирай!