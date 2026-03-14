  • Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
В Италии проходят матчи 29-го тура Серии А.

В пятницу в рамках 29-го тура Серии А «Торино» разгромил «Парму» (4:1).

В субботу «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи» обыграл «Лечче» (2:1), «Ювентус» выиграл в гостях у «Удинезе» (1:0).

В воскресенье «Милан» на выезде встретится с «Лацио».

Чемпионат Италии

29-й тур

Серия А Италия. 29 тур
14 марта 14:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
1 - 1
Аталанта
Матч окончен
90’
+5’
де Кетеларе
Киву
85’
Киву
83’
82’
  Крстович
Аканджи   де Врей
80’
Барелла   Фраттези
76’
76’
де Рон   де Кетеларе
Эспозито   Бонни
65’
Димарко   Луис Энрике
65’
65’
Колашинац   Хин
65’
Залевски   Сулемана
Карлос Аугусто
59’
52’
Самарджич   Эдерсон
51’
Скамакка   Крстович
Сучич   Мхитарян
46’
2тайм
Перерыв
  Эспозито
26’
21’
Колашинац
Сучич
21’
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, де Врей, Мхитарян, Качмарски, Ачерби, Дармиан, Бастони, Диуф, Луис Энрике, Бонни, Лавелли, Фраттези
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: де Кетеларе, Хин, Белланова, Аханор, Муса, Эдерсон, Крстович, Росси, Спортьелло, Коссуну, Баккер, Сулемана
Подробнее
Серия А Италия. 29 тур
14 марта 17:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 1
Лечче
Матч окончен
85’
Нгом   Фофана
Сантос   Жиоване
85’
79’
Галло   Ндаба
79’
Пьеротти   Н′Дри
Спинаццола   Маццокки
72’
Политано   Мигель Гутьеррес
72’
  Политано
67’
59’
Штулич   Шеддира
  Хейлунд
46’
46’
Кулибали   Гандельман
Замбо-Ангисса   де Брюйне
46’
Элмаз   Мактоминей
46’
2тайм
Перерыв
19’
Зиберт
3’
  Зиберт
Наполи
Мерет, Оливера, Буонджорно, Бекема, Сантос, Элмаз, Спинаццола, Гилмор, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес, Жезус, Маццокки, Жиоване, де Брюйне, Лукаку, Мактоминей, Контини-Барановский
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Ндаба, Жан, Соттиль, Фрюхтль, Самооя, Сала, Хельгасон, Гандельман, Мархвиньски, Н′Дри, Перес Сепульведа, Фофана, Шеддира
Подробнее
Серия А Италия. 29 тур
14 марта 19:45, Фриули
Удинезе
Завершен
0 - 1
Ювентус
Матч окончен
Кабаселе
90’
+2’
90’
+2’
Камбьязо   Дэвид
90’
+2’
Йылдыз   Костич
90’
Келли
Млачич
88’
Атта   Гуйе
84’
79’
Франсишку Консейсау   Миретти
79’
Бога   Гатти
Саррага   Млачич
76’
Карлстрем   Петровски
76’
Эккеленкамп   Миллер
67’
Камара   Арисала Микольта
67’
49’
К. Тюрам   Копмейнерс
2тайм
Перерыв
38’
  Бога
Дзаньоло
32’
Удинезе
Окойе, Кристенсен, Кабаселе, Эхизибуэ, Карлстрем, Атта, Эккеленкамп, Камара, Саррага, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Сава, Соле, Паделли, Миллер, Арисала Микольта, Петровски, Камара, Гуйе, Млачич, Байо
1тайм
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Йылдыз
Запасные: Опенда, Пинсольо, Милик, Ди Грегорио, Кабаль, Аджич, Гатти, Костич, Жегрова, Дэвид, Копмейнерс, Миретти
Подробнее
Серия А Италия. 29 тур
15 марта 17:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
Рома
Серия А Италия. 29 тур
13 марта 19:45, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
4 - 1
Парма
Матч окончен
Эбосс   Марьянуччи
90’
+3’
Влашич   Анджорин
90’
+2’
  Сапата
90’
+1’
Куленович
85’
78’
Бричги   Ондрейка
77’
Стрефецца
Симеоне   Куленович
77’
Илкхан   Прати
76’
63’
Кейта   Эстевес
63’
Ордоньес   Ористанио
62’
Тройло   Валенти
Адамс   Сапата
61’
59’
Дель Прато
59’
Ордоньес
  Кейта
56’
  Илкхан
54’
2тайм
Перерыв
20’
  Пеллегрино
11’
Кремаски   Бричги
  Симеоне
3’
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Исраэль, Сивьеро, Лазаро, Марьянуччи, Прати, Илич, Марипан, Бираги, Анджорин, Казадеи, Тамез, Нкунку, Куленович, Сапата, Нджи
1тайм
Парма:
Судзуки, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Кейта, Соренсен, Ордоньес, Валери, Кремаски, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ндиайе, Карбони, Валенти, Ористанио, Эльфеге, Корви, Бричги, Мена Мартинес, Эстевес, Ринальди, Николусси-Кавилья, Ондрейка
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Дюмфрис: играть проще и выбить мяч? Не, зачем, устрою-ка я танцы вблизи своей штрафной)
Napoli четвёртый раз подряд выигрывает со счётом 2:1.
Румынский физрук решил и скудетто слить?🤣🤣 и так слабейшая оппозиция за последние годы у Интера, но они и тут хотят обделаться
Если Милан победит Лацио, то до Интера всего - 5(!!!) очков‼️☝️
6 комментов на ветке после матча Интер - Аталанта, гвоздь в крышку гроба Сериала на спортсе

Но вообще забавно, что кабинетчики поплыли, Маэстро Аллегри - давай - титул забирай!
6 комментов на ветке после матча Интер - Аталанта, гвоздь в крышку гроба Сериала на спортсе Но вообще забавно, что кабинетчики поплыли, Маэстро Аллегри - давай - титул забирай!
Интер годами щёлкал любые вариации Аталанты, нет никаких оправданий ничейному результату
6 комментов на ветке после матча Интер - Аталанта, гвоздь в крышку гроба Сериала на спортсе Но вообще забавно, что кабинетчики поплыли, Маэстро Аллегри - давай - титул забирай!
Судя по вьюхе предматчевой, поставит автобус
Интер решил слить практически выигранный чемп?
Сейчас у Интера паника начнётся 🤣 и Милан в последнем туре вырвет чемпионство!!! ))))
А как это может быть не пенальти?) где вар?
Игра г…но. Аталанту еще можно понять, но Интер сегодня должен был играть только на победу. И победить. Ладно, едем дальше.
