В Италии проходят матчи 29-го тура Серии А.

В пятницу в рамках 29-го тура Серии А «Торино » разгромил «Парму» (4:1).

В субботу «Интер » сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи » обыграл «Лечче» (2:1), «Ювентус » выиграл в гостях у «Удинезе» (1:0).

В воскресенье «Милан » на выезде встретится с «Лацио».

Чемпионат Италии

29-й тур

Серия А Италия. 29 тур 14 марта 14:00, Сан-Сиро Интер Завершен 1 - 1 Аталанта Матч окончен 90’ +5’ де Кетеларе Киву 85’ Киву 83’ 82’ Крстович

Аканджи де Врей 80’ Барелла Фраттези 76’ 76’ де Рон де Кетеларе Эспозито Бонни 65’ Димарко Луис Энрике 65’ 65’ Колашинац Хин 65’ Залевски Сулемана Карлос Аугусто 59’ 52’ Самарджич Эдерсон 51’ Скамакка Крстович Сучич Мхитарян 46’ 2 тайм Перерыв Эспозито

26’ 21’ Колашинац Сучич 21’ Интер Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, де Врей, Мхитарян, Качмарски, Ачерби, Дармиан, Бастони, Диуф, Луис Энрике, Бонни, Лавелли, Фраттези 1 тайм Аталанта: Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка Запасные: де Кетеларе, Хин, Белланова, Аханор, Муса, Эдерсон, Крстович, Росси, Спортьелло, Коссуну, Баккер, Сулемана

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

