Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»

Хулиан Альварес: через 10 лет вижу себя лидером «Атлетико».

Форвард «Атлетико » Хулиан Альварес ответил на вопрос о своем будущем.

«Через 10 лет, когда мне будет 35, я вижу себя в большей степени в роли лидера, в роли ветерана.

Как сегодня Облак , Коке, Гризманн … Я вижу в них некоторое отражение себя, выполняющего роль капитана», – сказал Альварес в видео для Ла Лиги .

Аргентинец выступает за мадридский клуб с 2024 года. Действующий контракт 26-летнего игрока рассчитан до 2030 года.