Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес ответил на вопрос о своем будущем.
«Через 10 лет, когда мне будет 35, я вижу себя в большей степени в роли лидера, в роли ветерана.
Как сегодня Облак, Коке, Гризманн… Я вижу в них некоторое отражение себя, выполняющего роль капитана», – сказал Альварес в видео для Ла Лиги.
Аргентинец выступает за мадридский клуб с 2024 года. Действующий контракт 26-летнего игрока рассчитан до 2030 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Виктора Иллебарии Эскутии
Альвареса можно понять, он залутал трофеев в Сити и Аргентине, теперь может 10 лет без трофеев сидеть
Ну в этом сезоне вполне по силам выиграть первый трофей в Испании, все-таки Атлетико пробились в финал Кубка Испании.
И шансы очень высоки. Это даже проще, чем в Лалиге конкурировать с вальяреалом.
Так он же вроде уйти хочет....
