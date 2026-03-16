Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»

Валерий Овчинников: Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара.

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ .

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Просто у Талалаева произошел эмоциональный взрыв. Ничего такого он не сделал, это было на автомате. Он же бывший футболист, к нему попал мяч, он его и засадил. Давайте начнем с того, кто вообще хозяин в доме. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его вообще отсюда выкинул, чтобы он себя правильно вел. Ему обязаны дать дисквалификацию. Какое вообще он право имел толкать тренера? Кто он такой? Бразильцы совсем уже оборзели.

Челестини – такой же. Вот Андрея Талалаева я знаю, он прошел всю футбольную школу. А это создание куда? Надо сравнить весо-ростовые данные этого Челестини и Талалаева. Ему еще повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Я за Андрея в этой ситуации. Эти гости, которые приехали к нам работать, должны вести себя правильно. Иностранцы должны соблюдать все наши законы, не толкаться.

Талалаева вообще не стоило наказывать. Было дикое напряжение, мяч отлетел. Футбольные люди должны понимать. Да, красную уже дали, но надо было лучше разобраться, была просто откидка мяча», – сказал Овчинников.