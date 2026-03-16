  • Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Просто у Талалаева произошел эмоциональный взрыв. Ничего такого он не сделал, это было на автомате. Он же бывший футболист, к нему попал мяч, он его и засадил. Давайте начнем с того, кто вообще хозяин в доме. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его вообще отсюда выкинул, чтобы он себя правильно вел. Ему обязаны дать дисквалификацию. Какое вообще он право имел толкать тренера? Кто он такой? Бразильцы совсем уже оборзели.

Челестини – такой же. Вот Андрея Талалаева я знаю, он прошел всю футбольную школу. А это создание куда? Надо сравнить весо-ростовые данные этого Челестини и Талалаева. Ему еще повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Я за Андрея в этой ситуации. Эти гости, которые приехали к нам работать, должны вести себя правильно. Иностранцы должны соблюдать все наши законы, не толкаться.

Талалаева вообще не стоило наказывать. Было дикое напряжение, мяч отлетел. Футбольные люди должны понимать. Да, красную уже дали, но надо было лучше разобраться, была просто откидка мяча», – сказал Овчинников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Какая-то странная у всех риторика: раз свой, значит все можно? И неважно, что этот свой ведёт себя как последнее быдло? При этом надо обязательно сказать, что иностранцам тут не место, как-будто в правилах или регламенте разные пункты в зависимости от национальности.
И почему все сторонники Талалаева умалчивают про его омерзительные жесты? Как сказал сегодня мой товарищ: Талалаев своим поведением позорит честь российского футбола и человека.
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Ответ Shuller18
В копилку странной риторики - а уважаемый Борман (или Боцман?) не в курсе случайно, что Челестини на досуге занимается боксом и не его вина, что уважаемый российский коллега примерно к такому же возрасту раскабанел до неприличия? И что еще неизвестно кого понесли бы после такой беседы при всей разнице в ширине (рост у них почти одинаковый)
«Вот Андрея Талалаева я знаю, он прошел всю футбольную школу» - а Челестини что, не прошел эту же «футбольную школу» ?

При всем уважении к Андрею Викторовичу за нынешнюю Балтику, но у Фабио «футбольная школа» гораздо покруче будет.
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Вся нечесть в сборе
Ответ Амин Чич
Нечисть?
Ответ Амин Чич
Вы об этой ветке?
Обыкновенное быдло! Я не могу к себе представить чтобы например Сергей Семак взял мяч в руки и выбил на трибуну из под носа игрока соперника.
Ответ applepatov@mail.ru
Комментарий скрыт
Ответ applepatov@mail.ru
Комментарий скрыт
Ну серьезно? У Челестини как у игрока более 250 матчей суммарно в Ла Лиге и Лиге 1
Ответ Groznyi2024
А сколько за Камаз или Тюмень в ФНЛ? То-то же
Ответ Groznyi2024
Вот и пусть чешет в свою Ла лигу.Нам тут такие не нужны.У нас свои правила футбола и поведения.Наш футболист,если увидел мяч,значит надо отбить подальше,так и играют.
Кто в доме хозяин... Я бы его выкинул... Создание.... Футбольные люди должны понимать....
Теперь понятно почему он бывший тренер
Ответ Рубин2003
А может потому, что ему почти 80?
Ответ - Valera-a-a -
Он в любом возрасте такой был.
Удивляет, что этот дебил собирается кого-то выкидывать и не понимает, что это нас давно отовсюду выкинули. И из еврокубков и с чемпионатов Мира и Европы. Касаемо Талалаева. Я не припоминаю подобных таких поступков от лучших тренеров мира Анчи, Пепа и прочих. С чего Талалаев решил, что можно позволять себе такое? Я могу понять что можно было бы простить ему такое, но у него уже репутация такая, что не в первый раз дикие вещи творит. Либо вообще не контролирует себя, либо специально это делает. Не понимаю, как можно его вообще защищать.
Ответ _Greg Moore
Ну вот не так давно Сеск исполнил нечто подобное, потом много раз извинился и сказал, что ему стыдно. Так то - Сеск, а то - ТАЛАЛАЕВ! Вы разницу то понимайте.
Ответ _Greg Moore
По твоим словам Талалаев виноват что Россию отстранили от всего, там вроде бы другие причины есть. За примером далеко ходить не нужно, в матче ПСЖ - Челси Энрики дал команду болбою не дать мяч игроку Челси, а это лучший клуб Европы и лучший тренер Европы, так что не нужно рассказывать, в футболе все затягивают время, а прыгать на тренера это хуже чем на болбоя.
Ещё один националист свои 20 копеек вставил.
Ответ kmg52
Я вообще удивляюсь, что это публикуется и считается как вариант нормы.
Ответ Посетитель Зоопарка
Почему нет? Вон "он вам не димон" такое чудил по пьяне, такие тексты написывал, и продолжает сидеть на официальной должности
Натуральные животные. Что вот этот дед мопед, что Володька "я у мамы дурачок".
То есть первый толкнул Челестини сотрудник Балтики ? Но все бывшие футболисты гонят на Фабио ?
Ответ Lavinka
То есть, первым толкнули Талалаева. Удивлён, что все комментаторы спортс этот факт полностью игнорируют. Совершенно неопоставимые действия Талалаева и Кармо.
Ответ Adeen
я не видел по этому и вопрос в конце поставил
Подарим ретроджерси вашей мечты – в нашей футбольной Аркаде
5 минут назадТесты и игры
Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»
5 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Буде-Глимт» в гостях у «Спортинга», «Челси» примет «ПСЖ», «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Арсенал» сыграет с «Байером»
48 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
сегодня, 04:59
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
сегодня, 04:47
Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
сегодня, 04:10
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»
сегодня, 03:08
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
вчера, 21:58
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
вчера, 21:49
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
22 минуты назад
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
34 минуты назад
Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
сегодня, 04:32
У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
сегодня, 04:16
Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»
сегодня, 03:54
Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
сегодня, 03:41
Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
сегодня, 03:28
Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 02:51
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
