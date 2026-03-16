«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне

«Барселона» хочет скорее решить ситуацию с контрактом Кристенсена.

В «Барселоне» хотят, чтобы Андреас Кристенсен скорее принял решение о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что клуб готов продлить соглашение с защитником в знак поддержки игрока, получившего травму «крестов». Позднее стало известно, что ему предложили договор , рассчитанный на 2 года и подразумевающий серьезное сокращение зарплаты. Текущее соглашение датского защитника истекает этим летом.

По данным Marca, клуб уже некоторое время ведет переговоры с агентом игрока, но безрезультатно. «Барселона » больше не хочет затягивать ситуацию и сделала окончательное предложение, от которого не собирается отказываться. Они ожидают ответа в ближайшее время, и если его не будет, начнут рассматривать другие варианты.

Предложенный каталонцами контракт предусматривает несколькими условий. Так, клуб будет выплачивать датчанину половину его текущей зарплаты каждый год. Однако эта сумма может увеличиться в зависимости от количества сыгранных матчей. Предусмотрен бонус, если он сыграет от 30 до 40 процентов матчей, еще один – если от 40 до 50 процентов, и третий – если их количество превысит 50 процентов.

Если он сыграет более половины матчей, его зарплата увеличится более чем на пятьдесят процентов. Однако предусмотрены и штрафы, если Андреас не проведет определенное количество матчей. Если игрок не достигнет отметки в 30 процентов в первом сезоне после продления, клуб может расторгнуть контракт, выплатив значительно меньшую сумму про сравнению с его годовой зарплатой.

Отмечается, что «Барселона» рассматривает предложение о продлении контракта как жест доброй воли, учитывая, что 29-летнему игроку будет сложно договориться с другой командой после восстановления от травмы. Кроме того, они ценят поведение Кристенсена, поскольку он никогда не отзывался о клубе плохо.

Однако «Барса» хочет защитить себя от возможного длительного отсутствия футболиста. В этом и предыдущем сезонах защитник принял участие всего в 23 из 106 матчей, что составляет 21,7% от общего числа.