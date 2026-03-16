  • «Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
Ранее сообщалось, что клуб готов продлить соглашение с защитником в знак поддержки игрока, получившего травму «крестов». Позднее стало известно, что ему предложили договор, рассчитанный на 2 года и подразумевающий серьезное сокращение зарплаты. Текущее соглашение датского защитника истекает этим летом. 

По данным Marca, клуб уже некоторое время ведет переговоры с агентом игрока, но безрезультатно. «Барселона» больше не хочет затягивать ситуацию и сделала окончательное предложение, от которого не собирается отказываться. Они ожидают ответа в ближайшее время, и если его не будет, начнут рассматривать другие варианты.

Предложенный каталонцами контракт предусматривает несколькими условий. Так, клуб будет выплачивать датчанину половину его текущей зарплаты каждый год. Однако эта сумма может увеличиться в зависимости от количества сыгранных матчей. Предусмотрен бонус, если он сыграет от 30 до 40 процентов матчей, еще один – если от 40 до 50 процентов, и третий – если их количество превысит 50 процентов.

Если он сыграет более половины матчей, его зарплата увеличится более чем на пятьдесят процентов. Однако предусмотрены и штрафы, если Андреас не проведет определенное количество матчей. Если игрок не достигнет отметки в 30 процентов в первом сезоне после продления, клуб может расторгнуть контракт, выплатив значительно меньшую сумму про сравнению с его годовой зарплатой.

Отмечается, что «Барселона» рассматривает предложение о продлении контракта как жест доброй воли, учитывая, что 29-летнему игроку будет сложно договориться с другой командой после восстановления от травмы. Кроме того, они ценят поведение Кристенсена, поскольку он никогда не отзывался о клубе плохо.

Однако «Барса» хочет защитить себя от возможного длительного отсутствия футболиста. В этом и предыдущем сезонах защитник принял участие всего в 23 из 106 матчей, что составляет 21,7% от общего числа.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoАндреас Кристенсен
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЗдоровье
деньги
агенты
11 комментариев
Валить ему надо. На него там не рассчитывают
С лазарета в лазарет, скорей всего он уже хроник и это печально( хороший защитник
К огромному сожалению, Андреас травматик - он из-за травм пропустил 470 дней.

И Барселона предлагает ему в знак уважения продление контракта, а не бросает во время травмы: сумма контракта сокращается, но за счет бонусов он может увеличить свое «состояние».
А как эти проценты будут считаться,если зарплата выплачивают по месяц/неделя?
у него будет фиксированная зарплата(половина его нынешней ЗП!) + бонусы за сыгранные матчи. это же просто! не сыграет - не получит бонус, а только фиксированную сумму по контракту.
Он имеет ввиду, что процент будет считаться от полного количества матчей, которое станет известно только в конце сезона. Значит и бонусы он может или не может получить только после окончания сезона. Если он наберет 50% матчей, ему еще столько же выплатят единовременным платежом, или размажут на следующий сезон? Скорее всего они вообще не собираются ему выплачивать бонус, но хотят оставить его за небольшую з/п на случай, если основные защитники травмы получат.
Скорее так: "Барса хочет,.чтобы Кристенсен скорее свалил на художественный фильм"
Я уже не помню когда он выходил на поле. Если контракт истекает, надо ли продлевать? Все таки Барса сейчас не в том состоянии чтобы заниматься благотворительностью. И так подписанного игрока чтобы зарегистрировать идут на всякие меры. А тут считай + 1 место. Да и Кристенсен уже можно сказать не усиление и не ротация после таких травм. Не дай Бог выйти в классико или в другом топ матче с парой ЦЗ Кристенсен - Араухо.
