  • Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
18

Леау был недоволен игрой Пулишича в матче с «Лацио».

У игроков «Милана» Рафаэла Леау и Кристиана Пулишича возник конфликт после матча с «Лацио» в 29-м туре Серии А (0:1).

Португальский футболист был возмущен после замены на 66-й минуте – он дважды вырывался, когда главный тренер команды Массимилиано Аллегри пытался его обнять, и что-то ему выговаривал.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Леау был недоволен тем, что Пулишич в двух случаях не отдал ему пас, когда он делал забегания за спину Адаму Марушичу. Рафаэл активно жестикулировал на поле и продолжил предъявлять партнеру претензии в раздевалке. Аллегри пришлось вмешаться, чтобы разрядить обстановку. 

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков, и отстает от лидирующего «Интера» на 8 баллов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Леао самое переоцененное полено в мире
Ответ Ilya Kozaev
Леао самое переоцененное полено в мире
самое нестабильное) если в настроении и форме, то он фантастичен
Ответ Футбольный странник
самое нестабильное) если в настроении и форме, то он фантастичен
что он фантастичного показал за последний год?
Повезло всем клубам, которые рассматривали покупку Леао😃 что то его поведение и уровень игры примерно одинаковы
Рабьо не раскидал их там?)))
Ответ madaev
Рабьо не раскидал их там?)))
мама не разрешила
Ответ Леван Сиукаев
мама не разрешила
«Стой, или моя мама будет стрелять»©️
На самом деле не надо всех собак на Леао вешать.Зачем Аллегри делает из него ЦН вообще не понимаю,и у него не получается,и команда мяч довести не может
А кто-то уже начал мечтать о 1 месте... Прав Макс Аллегри - Милану удержаться бы в четвёрке. Наполи и Комо уже на пятки наступают, а ещё чуть ниже Ювентус и Рома. И календарь у Милана сложный впереди.
пасы не отдал Пулишич, а заменили Леао. Конечно у последнего подгорело. )
Аллегри им сказал : кальма, кальма)
мы так на коробке рамсили
"Аллегри пришлось вмешаться"

как обычно пендаля волшебного прописал
Предотвратил кровопролитие между своими, как ветеринар Сидорин в х/ф "Гараж."
