Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться

Леау был недоволен игрой Пулишича в матче с «Лацио».

У игроков «Милана » Рафаэла Леау и Кристиана Пулишича возник конфликт после матча с «Лацио » в 29-м туре Серии А (0:1).

Португальский футболист был возмущен после замены на 66-й минуте – он дважды вырывался, когда главный тренер команды Массимилиано Аллегри пытался его обнять, и что-то ему выговаривал.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Леау был недоволен тем, что Пулишич в двух случаях не отдал ему пас, когда он делал забегания за спину Адаму Марушичу. Рафаэл активно жестикулировал на поле и продолжил предъявлять партнеру претензии в раздевалке. Аллегри пришлось вмешаться, чтобы разрядить обстановку.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков, и отстает от лидирующего «Интера» на 8 баллов.