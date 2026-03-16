Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке

Глава «ПСЖ» смог покинуть Катар.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сможет посетить ответную игру против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, глава парижского клуба не присутствовал на первом матче, который завершился победой французов со счетом 5:2. Он остался в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет L’Equipe, в воскресенье утром Аль-Хелайфи прилетел в Лондон на срочное собрание по поводу проведения Финалиссимы. Матч между сборными Испании и Аргентины в итоге был отменен.

Ответный матч между «Челси » и «ПСЖ » пройдет в Лондоне во вторник, 17 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.