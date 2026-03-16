  • «Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
9

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда не перейдет в «Ордабасы» в ближайшее время.

В ходе переговоров клубы не смогли прийти к соглашению по сумме трансфера. Об этом сообщил советник президента казахстанского клуба Ермухамед Маулен.

«Клубы не смогли договориться по сумме трансфера Бонгонда, футболист остается в «Спартаке». Мы рассматриваем других кандидатов, а само трансферное окно в Казахстане закрывается через неделю.

В мае, то есть уже ближе к концу сезона в России, мы планируем снова вернуться к переговорам с Тео и его агентом. Насколько нам известно, летом он с высокой вероятностью станет свободным агентом», – сказал Маулен.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Не продали сейчас за деньги, летом уйдёт бесплатно...
Ответ Рубин2003
Ну да, как обычно, Спартак редко кого продает, в основном за бесплатно отпускают
Неужели он так плох что только Ордабасы ?
Ответ Abu Ibrahim
У Ордабасы появились инвесторы-владельцы, одни из крупнейших (если не самый) среди владельцев клубов КПЛ
Ответ Abu Ibrahim
Тут он видимо кого-то не устраивает однозначно сильнее Солари, да и Маркиньоса наверное.
Тут вопрос к Бонгонде. Неужели ему так сильно без разницы на все кроме денег, что он не готов напрягаться даже в Спартаке и согласен ехать куда угодно, где он сможет продолжать ничего не делать, но из-за низкого уровня чемпионата его природных качеств хватит?
