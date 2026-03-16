«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»

«Спартак» и «Ордабасы» не согласовали трансфер Бонгонда.

Вингер «Спартака » Тео Бонгонда не перейдет в «Ордабасы » в ближайшее время.

В ходе переговоров клубы не смогли прийти к соглашению по сумме трансфера. Об этом сообщил советник президента казахстанского клуба Ермухамед Маулен.

«Клубы не смогли договориться по сумме трансфера Бонгонда , футболист остается в «Спартаке». Мы рассматриваем других кандидатов, а само трансферное окно в Казахстане закрывается через неделю.

В мае, то есть уже ближе к концу сезона в России, мы планируем снова вернуться к переговорам с Тео и его агентом. Насколько нам известно, летом он с высокой вероятностью станет свободным агентом», – сказал Маулен.