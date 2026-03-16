Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»

Арбелоа: «Реал» должен играть против «Ман Сити» так же, как и в первом матче.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался об ответном матче с «Манчестер Сити » в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой игре мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0.

«Как и в первом матче, мы должны выйти на поле и победить. Играть с такой же самоотдачей, или даже с большей. Это очень непростой стадион, и болельщики будут гнать их вперед изо всех сил. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть завтра.

Я думаю, мы знаем, насколько трудным будет завтрашний матч, и не можем думать ни о чем другом. Мы должны выступить на высоком уровне, как в первом матче, или даже лучше. Вот цель: нужно продемонстрировать сплоченность и усилия, чтобы по-настоящему доставить им неприятности, как мы это сделали в первом матче», – сказал Арбелоа.