  • Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»
7

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об ответном матче с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой игре мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0.

«Как и в первом матче, мы должны выйти на поле и победить. Играть с такой же самоотдачей, или даже с большей. Это очень непростой стадион, и болельщики будут гнать их вперед изо всех сил. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть завтра.

Я думаю, мы знаем, насколько трудным будет завтрашний матч, и не можем думать ни о чем другом. Мы должны выступить на высоком уровне, как в первом матче, или даже лучше. Вот цель: нужно продемонстрировать сплоченность и усилия, чтобы по-настоящему доставить им неприятности, как мы это сделали в первом матче», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
6:0 по сумме двух матчей - это слишком жестоко.
