  • Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие Неймара в составе команды на мартовский сбор.

Форвард «Сантоса» не был включен в итоговую заявку сборной на товарищеские матчи против Франции и Хорватии 26 и 31 марта.

«Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100%.

Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки.

Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
Не нужен Неймар Бразилии. Слишком большой авторитет, слишком много внимания, тем более свою лучшую форму он уже не наберет никогда. Выпускать его в основе смысла нет, держать на банке еще меньше. Помню Арагонес не взял Рауля на ЧЕ 2008 и Испания выиграла свой первый большой титул с 1964 года. А Рауль тогда был в гораздо лучшей форме, чем Ней сейчас
Не согласен и аналогия с Испанией тут не канает. Та Испания была топом, а нынешняя Бразилия нет
Неймар может выходить на 20 минут и решать, потому что как ни крути он гений этой игры.
Авторитет тут даже в плюс
Та Испания никаким топом не была к моменту начала Евро. Была в претендентах, в топ-5 максимум.
Анчи заберет его на ЧМ, иначе в случае провала его заклюют (хотя он вряд ли останется в Бразилии после ЧМ). Просто хочет, чтобы лентяй Неймар набрал свою лучшую форму, мотивирует его, ибо знает, что для Нея сборная важнее любого клуба.
Думаю, дело не в «заклюют», а в том, что Родриго кресты порвал
Все правильно сказал Карло. Напоминает 2002 год когда не взяли Ромарио и Бразилия выиграла ЧМ
Состав 2002 года и нынешний вообще несравним. Это разные уровни.
значит, надо снова не брать Ромарио и победа в кармане
Неймар давно какая-то мифическая фигура. Как его вообще можно рассматривать в качестве кандидата на ЧМ🤷‍♂️
Есть сетка при условии что займут нужные места. Германия идет на Францию в 1/8. Голандия на Марокко или Данию . Бельгия на Норвегию или Турцию. Испания на Колумбию. Другая, часть кто идет в 1/8 . Англия на Мексику. Бразилия на Японию или Сенегал. Италия на Португалия. Аргентина на США. В 1/16 интересные матчи могут быть. Аргентина Уругвай. Португалия Парагвай. Италия Гана. Мексика Швеция. Эквадор Сенегал. Бразилия Япония. Дания Швейцария. Голандия Марокко. Колумбия Хорватия. Испания Австрия. Турция Кот Де Ивуар. Бельгия Норвегия
Классный состав у Бразилии. Ришарлсон. Педро. Винисиус. Рафинья. Уже топ звезды. Если еще Неймара вызовут то вообще супер. Не знаю по мне они лучше Англии в атаке потому что бразильцы есть бразильцы
Очень надеюсь, что Неймар наберет форму и поедет на ЧМ. Главное, чтобы травму не получил за эти 3 месяца
Мой прогноз. 1/4 финала. Англия - Бразилия. Италия - Португалия. Итальянцы выбьют Аргентину в 1/8.. Другая, часть сетки 1/4 Испания - Бельгия. Голандия - Германия. Немцы выбьют французов в 1/8. В полуфинале так. Бразилия - Португалия. Испания - Германия. Финал Бразилия - Испания. Чемпион Бразилия
Не знаю, что должно случиться с остальными фаворитами, чтобы нынешняя Бразилия выиграла чемпионат )
Италия пройдет Аргентину, и потом вылетит от Португалии?
Сны при температуре 39, не иначе)
На бумаге состав у них хороший, а вот на поле — совсем другая картина.
Один матч могут вытащить против кого угодно, но на большее, чем 1/4, пока не тянут.
Можно ещё рассматреть кандидатуры Роналдо-Феномена и Рональдиньо, их тоже любят и в раздевалке авторитетами будут, да и на минутку выпустить в конце норм. Почему нет?
