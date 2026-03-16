Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
Анчелотти о Неймаре: он поедет на ЧМ, если будет в форме, сейчас это не так.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие Неймара в составе команды на мартовский сбор.
Форвард «Сантоса» не был включен в итоговую заявку сборной на товарищеские матчи против Франции и Хорватии 26 и 31 марта.
«Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100%.
Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки.
Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
Неймар может выходить на 20 минут и решать, потому что как ни крути он гений этой игры.
Авторитет тут даже в плюс
ZUBET.RU
Сны при температуре 39, не иначе)
Один матч могут вытащить против кого угодно, но на большее, чем 1/4, пока не тянут.