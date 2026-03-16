Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»

Шнякин о маске Соболева: такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин высказался о праздновании гола форвардом «Зенита » Александром Соболевым в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » (2:0).

Соболев реализовал пенальти на 45-й минуте и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике .

«Я даже не знаю, как бы подобрать слова. Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в нашем чемпионате. Мне сначала показалось, хотел посмеяться, что, как всегда, российские футболисты не смотрят российский футбол.

Он, мол, не знал про историю с Кривцовым (полузащитник «Краснодара» получил желтую за празднование гола в маске Человека-паука – Спортс’‘). А он знал про эту историю. Он знал, что за это дается автоматом желтая карточка. И все равно решил отреагировать на клип «Спартака» – талантливо сделанный. Тоже талантливо отреагировал.

На мой взгляд, нужно отменить это правило, это ерунда. Но оно есть, это правило, и за эти маски дают желтые карточки. Что было у него в голове? Как это объяснить?» – сказал Шнякин в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».