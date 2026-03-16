  • Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»

Шнякин о маске Соболева: такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о праздновании гола форвардом «Зенита» Александром Соболевым в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Соболев реализовал пенальти на 45-й минуте и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Я даже не знаю, как бы подобрать слова. Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в нашем чемпионате. Мне сначала показалось, хотел посмеяться, что, как всегда, российские футболисты не смотрят российский футбол.

Он, мол, не знал про историю с Кривцовым (полузащитник «Краснодара» получил желтую за празднование гола в маске Человека-паука – Спортс’‘). А он знал про эту историю. Он знал, что за это дается автоматом желтая карточка. И все равно решил отреагировать на клип «Спартака» – талантливо сделанный. Тоже талантливо отреагировал.

На мой взгляд, нужно отменить это правило, это ерунда. Но оно есть, это правило, и за эти маски дают желтые карточки. Что было у него в голове? Как это объяснить?» – сказал Шнякин в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Не тупой, а когнитивно простой
Ответ walenor
Не тупой, а когнитивно простой
Плохо, что карась дельфину вторую жёлтую не дал, опустил бы хоть на землю плохого сашу
Ответ Максимус Прайм_1116216326
Плохо, что карась дельфину вторую жёлтую не дал, опустил бы хоть на землю плохого сашу
Он не был в этом заинтересован.
Шнякин любит поумничать. Что значит когнитивная простота? Нельзя написать простыми словами? Например тупость
Ответ Михо
Шнякин любит поумничать. Что значит когнитивная простота? Нельзя написать простыми словами? Например тупость
Он тоже боится, что его забанит ИИ спортса, отвечающий за запрещённые слова в комментариях)
Ответ Михо
Шнякин любит поумничать. Что значит когнитивная простота? Нельзя написать простыми словами? Например тупость
Можно написать. Но применение эвфемизмов и прочая игра в намеке это особое интеллектуальное удовольствие.
Шнякин, ты-то куда? Интеллектуал ты наш.
Ответ tarkwemada
Шнякин, ты-то куда? Интеллектуал ты наш.
Там одно слово надо было в ковычках написать, а так согласен.
Ответ tarkwemada
Шнякин, ты-то куда? Интеллектуал ты наш.
Он прямиком в когнитивную сложность, как Страшила из сказки за мозгами).
Всегда думал, что Шнякин по уровню развития на одном уровне с Соболевым и этот перфоманс должен зайти ему. Но видимо Дмитрий поддался общей волне осуждения
Дмитрий, «когнитивная простота» — это в инете называть всех пупсиками, а во время матча то и дело повторять «наклбол»
Шнякин такой же дурашка как и Соболев.
Ответ Сергей Орлов
Шнякин такой же дурашка как и Соболев.
Просто рыбак рыбака видит издалека))
Когнитивная простота - это когда шняка на спор с площадкой порет всякую шушь в эфире, даже не пытаясь ее как-то спрятать
Интеллектуальная дуэль двух якодзун, бузова против джигана, загитова против зеркала, шняк против дельфина
тупее празднования гола я ещё не видел, да ещё и с пенальти!!!
А почему никто не поднимает вопрос,а зачем вообще дельфину маска для плавания?
Материалы по теме
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
вчера, 19:33
Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
вчера, 16:21
Тарпищев о праздновании Соболевым гола «Спартаку»: «Он должен определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет»
вчера, 16:10
Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»
15 марта, 07:23
