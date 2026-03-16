Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о падении беспилотников в Сочи.
– Каково это – жить в нынешней России? Вы заметили что-нибудь необычное?
– Ну, мы ничего не замечали до прошлого лета.
Моя семья приезжала в Россию дважды, и во второй раз это совпало с тем временем, когда в Сочи, рядом с отелем, где мы ночевали, упали беспилотники и убили двух человек.
Моя жена разбудила меня в 2 часа ночи. В ста метрах от нас был столб огня, поэтому мы, напуганные, спустились в бункер отеля, чтобы укрыться там.
Естественно, все указания были на русском языке. Кое-что я понимал, но не до конца осознавал все происходящее, – сказал Морено в подкасте El Camino de Mario.
В ночь с 23 на 24 июля 2025 года произошла атака беспилотников на Сочи, в результате которой погибли два человека. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Морено в тот период еще занимал должность главного тренера «Сочи».
