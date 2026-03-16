  • Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
47

Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»

– Каково это – жить в нынешней России? Вы заметили что-нибудь необычное?

– Ну, мы ничего не замечали до прошлого лета.

Моя семья приезжала в Россию дважды, и во второй раз это совпало с тем временем, когда в Сочи, рядом с отелем, где мы ночевали, упали беспилотники и убили двух человек.

Моя жена разбудила меня в 2 часа ночи. В ста метрах от нас был столб огня, поэтому мы, напуганные, спустились в бункер отеля, чтобы укрыться там.

Естественно, все указания были на русском языке. Кое-что я понимал, но не до конца осознавал все происходящее, – сказал Морено в подкасте El Camino de Mario.

В ночь с 23 на 24 июля 2025 года произошла атака беспилотников на Сочи, в результате которой погибли два человека. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Морено в тот период еще занимал должность главного тренера «Сочи».

47 комментариев
Зря волновался. Всё ведь идет строго по плану.
Ответ Winterburn
Над родною, над отчизной бесноватый снег шёл.
Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо.
Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже, что у нас.
Я уверен, что у них тоже самое — ...
И всё идёт по плану
Всё идёт по плану (с)
Комментарий скрыт
Не беспилотники, а обломки, не столб огня, а хлопок, не бункер, а "всё по плану".
Ответ mountain_peak
Военный ликбез :)
Ответ mountain_peak
Черчесов, вы?
Бункер в Геленджике же вроде?
Комментарий скрыт
Так советское до сих пор стоит и стоять будет, а новострой уже разваливается.
Если бомбим мы-это стратегическая необходимость.Если бомбят нас-это преступление.Эрих Мария Ремарк.
На самом деле это непорядок. 😡
Радовался бы лучше. Это у тебя еще бункер был
Вот и я о том же подумал. У меня только метро в километре от дома, которое на ночь закрывается. ((
Смотрел ТВ, говорят безопасно везде. Даже в интернете
чего переживал, не понял
всё идёт в соответствии с графиком
От создателя: Иран за два дня
В Белгород приедь,Сочи покажется раем
Комментарий скрыт
А за сколько дней планировали?
