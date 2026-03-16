  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
63

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о поведении Александра Соболева в игре со «Спартаком». 

«Зенит» обыграл московскую команду со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

– То, что на 43-й минуте во время пенальти человек думает о том, как он наденет маску, и они пробьют пенальти – это нормально?

– Соболев сказал, что он игрок старта.

– Когда Журавель об этом спросил у Семака, у того глаза расширились.

– Что он с этим сделает? Посадит Соболева?

– Пока нет, но если Соболев вдруг перестанет забивать, ему прямо место на скамейке. Когда на 43-й минуте я думаю, как надеть маску, а не как забить пенальти – это уже бред сумасшедшего. Потом надеть эту маску, играть с желтой, и если бы на этом моменте с Умяровым дали желтую... Потом мы остаемся полчаса играть против «Спартака» вдесятером. А если сравняют? Да ты охренел надевать эту маску?

Слава Богу, что Игоря Денисова сейчас нет в команде, Соболев потом хрен зашел бы в раздевалку, – сказал Радимов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoСпартак
logoВладислав Радимов
logoЗенит
logoСергей Семак
logoНаиль Умяров
logoИгорь Денисов
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да это клоун безмозглый, правой ноги Дзюбы не стоит. Как Зенит умудрился взять нападающего, который и в Спартаке то средненьким был в целом по лиге - большой вопрос. Это чудо провело 2,5 матча более-менее и уже мнит себя героем, преодолевшим трудности, он не понимает, что над ним потешаются за 12 результативных баллов за 42 игры с такими то партнёрами по команде.
Ответ alexander2260678
Даже правой руки
Ответ Кирилл Воронов
Качественная ремарка, поржал)))
Прекратите хейтить Соболева, он просто тупой парень. Это бессмысленно, потому что не лечится.
Он все равно не поймет.
Будет думать, раз обо мне говорят, значит я молодец!)
Немного лечится. Такие люди более-менее воспринимают репрессивные методы обучения. Боль, штрафы, физическое насилие, тюремное заключение. Т.е. только кнут. Пряник они считают самим собой разумеющимся, и от него только борзеют. Пряник какой-то несладкий, почему только один, я ем только рафаэлки.
Не слава Богу, а ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что Игоря Денисова нет в команде. Тогда бы и бразильцы играли старательнее, Вендел бы приезжал во-время, а кое-кто залезал бы в раздевалку по-пластунски.
просто тогда бы Вендел вообще не приезжал, нафиг надо)
Ему бы после первого раза не дали больше уехать))
Судя по защите дельфина от одноклубника, выходит что эту маску дельфин посвятил и Радимову, в том числе. Очень смешно конечно это все. Одно дело когда год празднуют топ игроки, показывающие феноменальную игру - комбинации с партнерами, финты, игра в пас. И другое дело когда за несколько месяцев вылез из леса чудачок на букву м, с пенальти гол забивает и кому-то что-то от обид хочет доказать. И это для чудачка норма, он реально так считает, что поступил круто и выделился из серой массы всем хейтерам назло. Увы, какой футбол и такие игроки - рыба гниет с головы.
мы дельфины, требуем прекратить сравнивать нас с этим ныряльщиком! хватит булинга и хейта в наш адрес! мы не желаем быть упомянутыми в контексте с этим футболистом, приходите к нам в дельфинарий, и вы увидите, что с мячом мы обращаемся в сто раз лучше, чем этот футболист в маске
Надо просто оштрафовать этого водоплавающего на месячную зряплату, чтобы думал о игре, а не о праздновании.
А если поощрить выписать абонемент в дельфинарий?
Зачем штраф, он не поймет. Для него нужно организовать индивидуальные тренировки в этой маске.
Наша премьер лига превращается в медиафутбол
Так, а чего ты ожидал? Зрителям интересна лишь одна команда, остальные мучаются, отбывают номер, футбол как такового нет, вот и остается маски напяливать и пр. «шоу» устраивать
Это какая?
Чет Радимов не такой разговорчивый был когда Соболев перед ним стоял и интервью давал после матча.
надо было втащить ему прям на интервью, понимаю
Да не, но хотя бы рот раскрыть, а он стоял там улыбался ( ну оно и понятно, дельфин бы за словом в карман не полез и Владика приложил бы прилично, всяко безопаснее обзывать сумасшедшим на расстоянии
Соболев реально тугой
Сейчас идет Леванте райо валекано, 57 минута защитник выставляя руку пытаясь выпустить мяч за лицевую дал в шею челюсть игроку соперника. ЖК и штрафной
Ну что вы, как можно! Сейчас Черданцеву позвонит судья, объяснит, что важно видел/не видел и отменят решение
