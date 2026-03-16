Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о поведении Александра Соболева в игре со «Спартаком».
«Зенит» обыграл московскую команду со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.
– То, что на 43-й минуте во время пенальти человек думает о том, как он наденет маску, и они пробьют пенальти – это нормально?
– Соболев сказал, что он игрок старта.
– Когда Журавель об этом спросил у Семака, у того глаза расширились.
– Что он с этим сделает? Посадит Соболева?
– Пока нет, но если Соболев вдруг перестанет забивать, ему прямо место на скамейке. Когда на 43-й минуте я думаю, как надеть маску, а не как забить пенальти – это уже бред сумасшедшего. Потом надеть эту маску, играть с желтой, и если бы на этом моменте с Умяровым дали желтую... Потом мы остаемся полчаса играть против «Спартака» вдесятером. А если сравняют? Да ты охренел надевать эту маску?
Слава Богу, что Игоря Денисова сейчас нет в команде, Соболев потом хрен зашел бы в раздевалку, – сказал Радимов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Будет думать, раз обо мне говорят, значит я молодец!)