Тарпищев о «Спартаке»: «С таким составом может обыгрывать любого в РПЛ. Но есть вопросы к латиноамериканцам по дисциплине – определенные чудачества присутствуют»

Тарпищев о «Спартаке»: с таким составом может обыгрывать любого.

Президент федерации тенниса РФ и болельщик «Спартака » Шамиль Тарпищев высоко оценил нынешний состав команды.

«Я думаю, что с этим составом, при неприкосновенной дисциплине на поле «Спартак» может обыграть любого. Потенциал у этой команды есть.

Но к латиноамериканцам есть вопросы по поводу дисциплины, потому что присутствуют определенные чудачества. Это вопрос дисциплины и порядка в голове.

Повторюсь, с таким составом «Спартак» может обыгрывать любого. Он не уступает никому в РПЛ », – сказал Тарпищев.