  • Тарпищев о «Спартаке»: «С таким составом может обыгрывать любого в РПЛ. Но есть вопросы к латиноамериканцам по дисциплине – определенные чудачества присутствуют»
Президент федерации тенниса РФ и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высоко оценил нынешний состав команды.

«Я думаю, что с этим составом, при неприкосновенной дисциплине на поле «Спартак» может обыграть любого. Потенциал у этой команды есть.

Но к латиноамериканцам есть вопросы по поводу дисциплины, потому что присутствуют определенные чудачества. Это вопрос дисциплины и порядка в голове.

Повторюсь, с таким составом «Спартак» может обыгрывать любого. Он не уступает никому в РПЛ», – сказал Тарпищев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
С такой линией обороны он уступает и Зениту и Краснодару, но в центре и впереди смотрится весьма неплохо. Особенно если скинуть всяких Гарсий и Бонгонд, которые выдают один хороший матч на десять.
Это не линия обороны , не может оборона состоять из бывших вингеров , опорников!!! Еще и на воротах…
К каким именно латиносам вопросы? К Маркиньосу, который тащит и в этом сезоне палочка выручалочка? К Барко, который играет практически все матчи от и до? К Солари, который пашет весь матч?…уж в чем чем, но в отсутствии дисциплины, трудолюбии и каких-то заморочках, наших латиносов смешно обвинять🤷‍♂️
Со времён Олега Иваныча, в Спартаке никогда не было нормальной защиты, не хорошей, а просто нормальной. А без надёжных стен падёт любая крепость…..
Романцев играл по другой схеме. У него Онопко был последним центральным защитником и в Спартаке, и в Сборной.
Почему нет? Возьмем, например, чемп 2005. Йранек, Видич, Родригес. Погатец хоть и грубиян, но в принципе уровень и потом поиграл в европе. Считай звезды, в сравнении с нынешними 😁
Состав хороший, но без лидера тяжело, нужен дядька который поведёт или напихает, Дзюба бы точно с этим справился, после промеса у нас не осталось лидера, Зоба не тянет
