  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
29

Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»

Сборная Ирана не отказывалась от участия в ЧМ-2026, заявили в АФК.

Генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации Виндзор Джон ответил на вопрос об участии сборной Ирана в чемпионате мира.

«[Сборная Ирана] – наш член. Мы хотим, чтобы они играли. Насколько нам известно, Иран будет играть. 

Это очень эмоциональный момент, все много чего говорят. В конце концов, именно федерация футбола Ирана должна решать, будут ли они играть. Что касается ситуации на сегодняшний день, то в федерации сказали нам, что они поедут на чемпионат мира», – сказал Виндзор Джон.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoвысшая лига Иран
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoЧМ-2026
logoСборная Ирана по футболу
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Иран будет держать к тому времени оборону, то поехать конечно же стоит 😁Трамп наверное своими фирменными пятнами еще больше покроется.
Ответ Красная стрела
Ну не только "незалэжным"на футболе можно пропагандировать тему войны.Отличная медийная площадка в логове агрессора.
Ответ Красная стрела
Если к тому времени они также будут держать оборону, миротворец их сам не пустит
ну они к этому времени америкашек полностью нагнут,спокойно можно ехать как победителям,покуражиться над убогими
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Тоже любишь Шахерезаду?)
Ответ Winterburn
на америкашек наяриваешь?
Есть мнение, что если даже Иран будет держаться до лета и ни они, ни Штаты не дрогнут, то ФИФА обязательно найдет причину исключить Иран из числа участников. Хочется ошибаться.
Ответ кабан галльский
ФИФА:В целях безопасности сборной Ирана принято решение об исключении этой сборной из числа участников ЧМ,так как страна-хозяйка(США)не гарантирует им безопасность)))
Ответ кабан галльский
А вот не надо ошибаться - будут держаться до Нового Года !
Хотя бы для пользы России !
пару десятков орешников в полном комплекте и со средствами доставки дальней дальности Ирану не помешало бы передать для безопасности. тогда можно спокойно ехать на ЧМ
Ответ Solo312
Когда-то, когда не было интернета, только в семье знали, что человек - дурак.
Сюр какой то
Ответ beltravel71
Виндзор Джон - это имя и фамилия или фамилия и имя?
Почему многие команды отказывались играть с Россией, но никто не отказывается играть с США? Или в США?
