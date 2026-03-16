Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»

Сборная Ирана не отказывалась от участия в ЧМ-2026, заявили в АФК.

Генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации Виндзор Джон ответил на вопрос об участии сборной Ирана в чемпионате мира.

«[Сборная Ирана ] – наш член. Мы хотим, чтобы они играли. Насколько нам известно, Иран будет играть.

Это очень эмоциональный момент, все много чего говорят. В конце концов, именно федерация футбола Ирана должна решать, будут ли они играть. Что касается ситуации на сегодняшний день, то в федерации сказали нам, что они поедут на чемпионат мира», – сказал Виндзор Джон.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.