«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче «Ростова» и «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).
В этой игре красные карточки получили защитник желто-синих Виктор Мелехин и полузащитник бело-голубых Рубенс Диас. Главным арбитром встречи был Ян Бобровский.
– Рубенс и Мелехин по делу поле покинули?
– Мелехин вообще не понимаю почему. Какая‑то дичь полная. А дальше судья искал [возможность], чтобы уравнять составы. Не знаю, о чем они в рациях говорят. Милорад Мажич сказал, что нам невозможно это послушать. Думаю, что задача [у судьи] была уравнять составы.
Мелехину показали красную карточку за то, что он сыграл в мяч? Тут диву даешься, что в голове у судьи творится. Он же в мяч сыграл и выбил, а дальше уже проблема соперника, что он подставился, – сказал Радимов.
Ногу девать было некуда. Да, по итогу попал нехорошо, но хватит убивать дух соревнования.
Желтая максимум.
Ногу девать было некуда. Да, по итогу попал нехорошо, но хватит убивать дух соревнования.
Все будут убирать ноги,и мы будем смотреть балет.