  • «Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
13

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче «Ростова» и «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В этой игре красные карточки получили защитник желто-синих Виктор Мелехин и полузащитник бело-голубых Рубенс Диас. Главным арбитром встречи был Ян Бобровский.

– Рубенс и Мелехин по делу поле покинули?

– Мелехин вообще не понимаю почему. Какая‑то дичь полная. А дальше судья искал [возможность], чтобы уравнять составы. Не знаю, о чем они в рациях говорят. Милорад Мажич сказал, что нам невозможно это послушать. Думаю, что задача [у судьи] была уравнять составы.

Мелехину показали красную карточку за то, что он сыграл в мяч? Тут диву даешься, что в голове у судьи творится. Он же в мяч сыграл и выбил, а дальше уже проблема соперника, что он подставился, – сказал Радимов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Бобровский, как всегда. Тем это удручающе, что он еще и проф футболист в прошлом - и должен разбираться в игре.
Самое забавное, что туром ранее в матче Ростов-Балтика игрок гостей играет в мяч, а затем открытыми шипами попадает в ногу Прохину, там судьи даже фол не зафиксировали, а Мажич заявил, что это абсолютно верное решение.
Из правил футбола: За непредумышленную, но опасную игру участник удаляется с поля — например, если он с высоко поднятой ногой сделал подкат и попал по сопернику, при этом отобрав мяч.
В мяч сыграл да, только заодно ногу Артура на шипы с разбегу нанизал https://fastpic.org/view/127/2026/0314/d130102902b9ebd0d5f1149fc40f7da7.jpg
Ответ Вэлс
странная фигня. Все же он сыграл в мяч, и более того, даже травмы не нанес.
Желтая максимум.
Ногу девать было некуда. Да, по итогу попал нехорошо, но хватит убивать дух соревнования.
Все будут убирать ноги,и мы будем смотреть балет.
Ответ Вэлс
Описанный мною момент с участием Прохина прокомментируешь?
В регби переговоры судей с озвучкой на весь стадион. Но там есть такой мэм: джентельмены, вставайте, это не футбол... Там делают виде, что не больно, а в футболе изображают, что больно
Ну надо же было сделать так,чтобы Гусев поверил в себя,на Багаже Карпина. Сам же не умеет.вот и делают ему три очка
