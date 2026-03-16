«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»

Радимов: Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Дичь полная.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче «Ростова » и «Динамо » в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В этой игре красные карточки получили защитник желто-синих Виктор Мелехин и полузащитник бело-голубых Рубенс Диас. Главным арбитром встречи был Ян Бобровский.

– Рубенс и Мелехин по делу поле покинули?

– Мелехин вообще не понимаю почему. Какая‑то дичь полная. А дальше судья искал [возможность], чтобы уравнять составы. Не знаю, о чем они в рациях говорят. Милорад Мажич сказал, что нам невозможно это послушать. Думаю, что задача [у судьи] была уравнять составы.

Мелехину показали красную карточку за то, что он сыграл в мяч? Тут диву даешься, что в голове у судьи творится. Он же в мяч сыграл и выбил, а дальше уже проблема соперника, что он подставился, – сказал Радимов.