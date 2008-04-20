Сборная России проиграла Швеции на Евротуре, Михайлович в «Зените» и другие новости утра

1. В первом матче Евротура под руководством Ильи Воробьева сборная России проиграла Швеции (1:2) в вынесенном матче чешского этапа.

2. Евгений Кузнецов набрал 3 очка и стал первой звездой матча, в котором «Вашингтон» сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (4:1, 2-2).

У Овечкина – 2 очка и звание второй звезды. Он выполнил данное при счете 0-2 обещание вернуть серию в Вашингтон при равном счете.

3. Синиша Михайлович – фаворит на пост тренера «Зенита». Вот оно что, Михалыч!

4. «Реал Сосьедад» вынес «Атлетико» (3:0), и теперь «Барселоне» нужно обыграть «Депортиво», чтобы выйти чемпионом на матч с «Реалом».

5. Евролига. ЦСКА вновь победил «Химки» (89:84) и повел 2-0 в серии плей-офф.

6. «Челси» без Маркоса Алонсо (дисквалифицирован на 3 матча) в гостях победил «Бернли» (2:1) и сократил отставание от «Тоттенхэма» до пяти очков. Зацепят Лигу чемпионов?

7. В плей-офф НБА «Филадельфия» обыграла «Майами», набрав 128 очков, и захватила в серии лидерство – 2-1. Все результаты дня.

8. Юниорская сборная России стартовала на ЮЧМ (U-18) с разгрома Франции (7:1). Канада обыграла США (6:4).

9. Габулов провел первый сухой матч за «Брюгге» (6:0), пропустив до этого 14 голов в 6 играх. Свершилось!

10. Федерер вошел в число 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Кроме Отца, там еще Кевин Дюрэнт, например.

11. Матч «Фенербахче» – «Бешикташ» перенесли из-за дебоша фанатов. Тренеру гостей Гюнешу чем-то швырнули в голов, пришлось наложить 5 швов.

12. «Ливерпуль» презентовал домашнюю форму на сезон-2018/19. А две других мы уже видели.

13. Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева разбойником. Григорий Панин попросил его извиниться. Вписался за башкирского национального героя.

14. «Малага» вылетела из примеры впервые за 10 лет. Первый лузер в топ-7 лигах Европы. Даже «Беневенто» и хабаровский СКА еще в деле.

15. У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он выбыл минимум на 2,5 месяца. А ведь раззабивался перед ЧМ...

Цитаты дня:

«Краснодар»: «Просим РФС разрешить нам видеоповторы, чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты»

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Александр Кержаков: «Любимый спортивный сайт – Sports.ru. Там бывают остроумные комментарии»

Дайнис Дукурс: «Зубков во главе федерации – это как педофил в роли директора детского дома»