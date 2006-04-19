Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева разбойником. Панин попросил его извиниться

Защитник Григорий Панин отреагировал на выступление стендап-комика Руслана Белого.

Во время передачи «Комик в городе» на телеканале ТНТ Белый назвал башкирского национального героя «бандитом и разбойником».

«У вас тут все – Салават Юлаев, да? Памятник – Салават Юлаев, город – Салават Юлаев, улица – Салават Юлаев, хоккейный клуб – Салават Юлаев, орден – Салават Юлаев, театр – Салават Юлаев. Каждый второй, блин, – Салават, не?

Я не удивлюсь, если сегодня с какой-нибудь бабенкой замучу, с утра скажу: «Как звать-то тебя?» – «Салават Юлаев, блин».

Я не хочу сейчас разрушить вашего героя. Не знаю, задумывались вы об этом или нет, но по факту же он бандит.

Я имею в виду, он разбойник, поднял восстание против существующей власти, против Екатерины Второй, правление которой вообще считается расцветом Российской империи, понимаете? Это она Крым присоединила, это благодаря ей он, блин, исторически наш.

Может, мы не будем так быстро ставить героям памятники, может посмотрим, как они существуют при разных политических строях? Вот, например, Пушкин. Он при Российской империи был герой, в советское время – герой, сейчас – герой. Все, достоин памятника.

А Салават Юлаев че? При Российской империи – бандит, при коммунистах – герой, сейчас-таки – ну, пусть будет», – сказал комик со сцены.

На эти слова ответил хоккеист уфимского клуба.

«Надеюсь Руслан Белый найдет в себе мужество принести извинения за оскорбление Салавата Юлаева, который является национальным героем башкирского народа», – написал Панин.