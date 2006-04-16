Александр Овечкин: «Будет очень приятно, когда «Вашингтон» сравняет счет в серии и вернется домой на 5-й матч»

Капитан «Вашингтона» выразил уверенность в том, что команда одержит две выездных победы в серии с (0-2, 4:5 ОТ во втором матче).

«Мы оказались в тяжелой ситуации.

Зато будет очень приятно, когда мы отыграемся, сравняем счет в серии, вернемся домой и проведем там пятый матч», – сказал Овечкин.

По статистике прошлых серий плей-офф команды, которые проигрывают два первых матча дома, проходят дальше только в 21,3% случаев.

«Вашингтон» – «Коламбус». Овечкин сделал дубль и стал 3-й звездой матча