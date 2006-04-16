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    Александр Овечкин: «Будет очень приятно, когда «Вашингтон» сравняет счет в серии и вернется домой на 5-й матч»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил уверенность в том, что команда одержит две выездных победы в серии с «Коламбусом» (0-2, 4:5 ОТ во втором матче). 

    «Мы оказались в тяжелой ситуации.

    Зато будет очень приятно, когда мы отыграемся, сравняем счет в серии, вернемся домой и проведем там пятый матч», – сказал Овечкин. 

    По статистике прошлых серий плей-офф команды, которые проигрывают два первых матча дома, проходят дальше только в 21,3% случаев. 

    «Вашингтон» – «Коламбус». Овечкин сделал дубль и стал 3-й звездой матча

     

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    • Вылетит сразу
      47%
    • Второй раунд, как обычно
      33%
    • Дойдет до финала
      7%
    • Выиграет
      13%

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