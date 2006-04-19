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    Юниорский ЧМ-2018. Групповой этап. Россия громит Францию, Канада играет с США

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    Сегодня в Челябинске и Магнитогорске начался Юниорский чемпионат мира (U-18).

    В первых матчах группового этапа Финляндия победила Словакию (5:2), Россия сыграет с Францией, а Канада – с США.

    Юниорский чемпионат мира-2018

    Групповой этап

    Группа А

    Швеция U18 – Швейцария U18 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
    Дата проведения
    19 апреля, 13.30, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Berggren ()
    2:0 – 30 Berggren (Густафссон)
    2:1 – 30 Sopa (Гросс, Wetter)
    3:1 – 31 Berggren (Boqvist)
    Канада U18 – США U18 4:3 (3 период)
    Дата проведения
    19 апреля, 17.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео

    Группа B

    Словакия U18 – Финляндия U18 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
    Дата проведения
    19 апреля, 13.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Aaltonen (Lundell, Nevasaari)
    0:2 – 30 Nordgren (Tanus, Lundell)
    1:2 – 32 Okuliar (Kovacik, Cajkovic)
    2:2 – 36 Cajkovic (Kovacik, Knazko)
    2:3 – 39 Lundell (Utunen, Tanus)
    2:4 – 55 Utunen (Tanus, Lundell)
    2:5 – 59 Kotkaniemi (Nordgren)
    Россия U-18 – Франция U18 7:0 (3 период)
    Дата проведения
    19 апреля, 17.30, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ЮЧМ-2018

    Статистика ЮЧМ-2018

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