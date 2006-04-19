Юниорский ЧМ-2018. Групповой этап. Россия громит Францию, Канада играет с США

Сегодня в Челябинске и Магнитогорске начался Юниорский чемпионат мира (U-18).
В первых матчах группового этапа Финляндия победила Словакию (5:2), Россия сыграет с Францией, а Канада – с США.
Юниорский чемпионат мира-2018
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 19 апреля, 13.30, «Арена-Металлург»
- 1:0 – 15 Berggren ()
- 2:0 – 30 Berggren (Густафссон)
- 2:1 – 30 Sopa (Гросс, Wetter)
- 3:1 – 31 Berggren (Boqvist)
- Дата проведения
- 19 апреля, 17.30, «Арена Трактор»
Группа B
- Дата проведения
- 19 апреля, 13.30, «Арена Трактор»
- 0:1 – 1 Aaltonen (Lundell, Nevasaari)
- 0:2 – 30 Nordgren (Tanus, Lundell)
- 1:2 – 32 Okuliar (Kovacik, Cajkovic)
- 2:2 – 36 Cajkovic (Kovacik, Knazko)
- 2:3 – 39 Lundell (Utunen, Tanus)
- 2:4 – 55 Utunen (Tanus, Lundell)
- 2:5 – 59 Kotkaniemi (Nordgren)
- Дата проведения
- 19 апреля, 17.30, «Арена-Металлург»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.