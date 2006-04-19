Юниорский ЧМ-2018. Групповой этап. Россия громит Францию, Канада играет с США

Сегодня в Челябинске и Магнитогорске начался Юниорский чемпионат мира (U-18).

В первых матчах группового этапа Финляндия победила Словакию (5:2), Россия сыграет с Францией, а Канада – с США.

Юниорский чемпионат мира-2018

Групповой этап

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЮЧМ-2018

Статистика ЮЧМ-2018