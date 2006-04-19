Погребняку диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Он выбыл до конца сезона

Генеральный директор Вячеслав Матюшенко сообщил, что подтвердился предварительный диагноз нападающего Павла Погребняка – у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

– Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз. Врач говорит, что Погребняк хочет обойтись без операции, но, наверное, это нереально. Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня, чтобы сухожилие не заволокнилось.

Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство. Нападающий остался после матча в Москве и сегодня поедет на еще одну консультацию. Ждем решения, как выходить из ситуации.

– Каковы могут быть сроки восстановления Погребняка?

– Точно сказать не могу, но думаю, что на реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно.

– Какие существуют варианты в плане места проведения операции?

– В Москве есть хорошие специалисты, которые могут ее провести, – сказал Матюшенко.

Погребняк получил повреждение в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака» (1:1, по пенальти – 5:4) и был заменен на 34-й минуте.