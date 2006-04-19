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    Александр Кержаков: «Любимый спортивный сайт – Sports.ru. Там бывают остроумные комментарии»

    Теги Зенит сборная России U-17 премьер-лига Россия Александр Кержаков светская хроника Футбол

    Бывший форвард «Зенита», а ныне старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал о своих любимых сайтах.

    – Любимый сайт?

    – «Яндекс», а если спорт, то Sports.ru.

    – Читаешь ли ты комментарии о себе?

    – Я читаю комментарии в Instagram под теми фотографиями, которые публикую.

    На Sports.ru бывают остроумные комментарии, бывают такие, над которыми я смеюсь очень долго.

    Ну а если углубляться в это, то комментарии оставляют люди, которые не очень довольны своей жизнью.

    Пусть лучше они пишут в Instagram гадости, чем срываются дома на своей семье, – сказал Кержаков.

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