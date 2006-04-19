Александр Кержаков: «Любимый спортивный сайт – Sports.ru. Там бывают остроумные комментарии»

Бывший форвард , а ныне старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал о своих любимых сайтах.

– Любимый сайт?

– «Яндекс», а если спорт, то Sports.ru.

– Читаешь ли ты комментарии о себе?

– Я читаю комментарии в Instagram под теми фотографиями, которые публикую.

На Sports.ru бывают остроумные комментарии, бывают такие, над которыми я смеюсь очень долго.

Ну а если углубляться в это, то комментарии оставляют люди, которые не очень довольны своей жизнью.

Пусть лучше они пишут в Instagram гадости, чем срываются дома на своей семье, – сказал Кержаков.