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    Хабиб Нурмагомедов: «Если Конору запретят выступать в Нью-Йорке, можем подраться в Лас-Вегасе или во дворе»

    Теги UFC Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/UFC/MMA

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит бой против Конора МакГрегора.

    «Я думаю, он не будет долго разбираться [с судебным делом]. Если его Атлетическая комиссия Нью-Йорка лишит лицензии, то мы можем подраться в Лас-Вегасе, ну или где-то во дворе.

    У нас идут переговоры, но я не хочу, чтобы они затягивались. Нужно в этом году драться, семеро одного не ждут. Я хочу подраться с Конором. Если нет – дайте мне Дастина Порье. Или другого.

    Что я сделаю с МакГрегором? Тележки у меня не будет. Такого боя, как с Барбозой или Яквинтой, не будет. Будем бороться, будем его валить и ломать. Что еще делать?», – сказал Нурмагомедов. 

    Хабиб Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона UFC 7 апреля в бою против Эла Яквинты. 

    Конор разнес автобус, в котором ехал Хабиб. Просто ад

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