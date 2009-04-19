Хабиб Нурмагомедов: «Если Конору запретят выступать в Нью-Йорке, можем подраться в Лас-Вегасе или во дворе»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит бой против Конора МакГрегора.
«Я думаю, он не будет долго разбираться [с судебным делом]. Если его Атлетическая комиссия Нью-Йорка лишит лицензии, то мы можем подраться в Лас-Вегасе, ну или где-то во дворе.
У нас идут переговоры, но я не хочу, чтобы они затягивались. Нужно в этом году драться, семеро одного не ждут. Я хочу подраться с Конором. Если нет – дайте мне Дастина Порье. Или другого.
Что я сделаю с МакГрегором? Тележки у меня не будет. Такого боя, как с Барбозой или Яквинтой, не будет. Будем бороться, будем его валить и ломать. Что еще делать?», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона UFC 7 апреля в бою против Эла Яквинты.
Конор разнес автобус, в котором ехал Хабиб. Просто ад