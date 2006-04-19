Матч «Фенербахче» – «Бешикташ» перенесен из-за фанатов. Тренеру гостей Гюнешу наложили 5 швов

Матч полуфинала Кубка Турции между «Фенербахче» и «Бешикташем» прерван на 58-й минуте матча при счете 0:0.

Арбитр матча Мете Калкаван трижды останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, но окончательно решил прервать ее лишь при четвертой остановке.

Болельщики «Фенербахче» начали бросать различные предметы в сторону скамейки запасных соперника. Досталось главному тренеру Шенолу Гюнешу, ему наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

В первом тайме был удален защитник «Бешикташа» Пепе. Это ответный матч, а в первом полуфинале, завершившемся со счетом 2:2, было показано три красные карточки.