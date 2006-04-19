«Краснодар»: «Просим РФС разрешить нам видеоповторы, чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты»

Гендиректор Владимир Хашиг поделился мнением о решении апелляционного комитета РФС сохранить в силе желтую карточку форварда .

«Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция.

Не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета – прим. Sports.ru) в том, что был показан новый предмет разбирательства.

Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции. Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого.

По факту сложившейся ситуации просим только об одном – чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему видеоповторов.

Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», – сказал Хашиг.

Смолову не отменили желтую. Но РФС поступил жестко