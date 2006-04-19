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    «Краснодар»: «Просим РФС разрешить нам видеоповторы, чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Краснодар Владимир Хашиг видеоповторы Футбол

    Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг поделился мнением о решении апелляционного комитета РФС сохранить в силе желтую карточку форварда Федора Смолова.

    «Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция.

    Не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета РФС – прим. Sports.ru) в том, что был показан новый предмет разбирательства.

    Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции. Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого.

    По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном – чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему видеоповторов. 

    Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», – сказал Хашиг.

    Смолову не отменили желтую. Но РФС поступил жестко

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