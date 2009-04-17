«Ак Барс» опять победил ЦСКА, новый логотип РФПЛ, Ковальчук пропустит ЧМ-2018 и другие новости утра

1. «Ак Барс» победил ЦСКА (2:1) и во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Команда, которая вела 2-0, в четырех случаях из четырех выигрывала трофей.

2. Студия Артемия Лебедева представила рабочий вариант логотипа российской премьер-лиги. Медведь с красными глазами!

3. «Реал», «Ман Сити», «МЮ», «Бавария», «ПСЖ» и еще 12 клубов выступят на ежегодном предсезонном турнире International Champions Cup.

4. Кубок Стэнли. Два очка Кучерова не спасли «Тампу» в матче с «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» разгромил «Анахайм». Все результаты дня.

5. Гол Салаха признан болельщиками лучшим в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Египтяне не видели гол Роналду через себя?

6. Bild утверждает, что российская делегация оплачивала услуги проституток президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу. Еще там идет речь про взятки.

7. 11 игроков СКА, Дадонов, Бучневич и Сошников вошли в состав сборной России на чешский этап Евротура. Ковальчук, Барбашев, Плотников и Антипин пропустят ЧМ-2018.

8. Слух дня. «Челси» может купить Головина у ЦСКА и отдать в аренду в «Витесс» Слуцкого.

9. НБА. «Филадельфия» уступила «Майами», «Голден Стэйт» разобрался с «Сан-Антонио».

10. ФИФА открыла дело по поводу расизма на матче Россия – Франция.

11. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, видимо, войдет в тренерский штаб СКА. Штаб сборной = штаб СКА?

12. Златан Ибрагимович всех обманул. Он не поедет на ЧМ-2018 («заоблачные» шансы – значит «нереальные») и просто рекламирует букмекерскую контору.

13. Игроки «Майнца» и «Фрайбурга» после свистка судьи отправились на перерыв, но арбитр посмотрел видео, вернул команды и назначил пенальти. А фанаты закидали поле туалетной бумагой, протестуя против игр в понедельник.

14. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1», заработав очки в 28-й гонке подряд. Он превзошел достижение Кими Райкконена.

15. Фанату «Луча», бросившему петуха в тренера Григоряна, на полгода запретили посещать матчи. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

16. Канадский фигурист Патрик Чан объявил о завершении карьеры. Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 уходит в 27 лет.

17. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко хочет стать депутатом от «Единой России». На него заведено уголовное дело за избиение судьи.

18. Дичь дня. Форвард «Спарты» Крамер дисквалифицирован на 7 матчей за умышленный удар шипами в лицо Бюттнеру.

Цитаты дня:

Виталий Мутко: «Попрошу спецслужбы поговорить с Хусаиновым. Если карточка Смолову – заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемо»

Дмитрий Пидручный: «Учитывая, что Россия ведет с нами войну, не ехать на Кубок мира было правильным решением»

Степан Федоров: «Сам видел, как Демченко рассыпал порошок по трассе на чемпионате мира в Кенигзее»

Болельщик «Луча-Энергии»: «Петух адекватный попался, в отличие от Григоряна»