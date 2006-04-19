«Барселоне» нужно обыграть «Депортиво», чтобы выйти чемпионом на матч с «Реалом»

«Реал Сосьедад» обыграл (3:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата Испании оторвалась от «матрасников» на 12 очков, а от «Реала», идущего третьим, – на 15 очков.

Каталонскому клубу, чтобы завоевать чемпионство, достаточно набрать три очка в оставшихся матчах, поскольку опережает по личным встречам (1:0, 1:1).

«Барселона» может стать чемпионом уже в случае победы в выездном матче 35-го тура с (игра 34-го тура с «Севильей» перенесена на 9 мая).

Таким образом, каталонцы могут выйти на класико с «Реалом» в 36-м туре в статусе чемпионов. Мадридский клуб ранее заявлял, что не будет делать чемпионский коридор.

Отметим, что в этом сезоне «Барселона» не проиграла ни одного матча в примере (25 побед и 8 ничьих).

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