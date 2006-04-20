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    «Коламбус» – «Вашингтон». Кузнецов набрал 3 очка и стал первой звездой матча

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (4:1, 2-2) и стал первой его звездой. 

    Российский нападающий ассистировал Тому Уилсону и Александру Овечкину, а в конце третьего периода установил окончательный счет, поразив пустые ворота. 

    В итоге Кузнецов завершил матч с лучшим в команде наряду с Уилсоном показателем полезности «+3». 

    В текущем плей-офф на его счету стало 5 (3+2) очков в 4 матчах. 

    За карьеру в Кубке Стэнли Кузнецов набрал 24 (14+10) очка в 43 матчах. 

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