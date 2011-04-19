«Спартак» отлетел от «Тосно», ЦСКА сократил отставание в серии с «Ак Барсом» и другие новости утра

1. «Тосно» по пенальти выбил «Спартак» в полуфинале Кубка России (причем красно-белые выиграли до 89-й минуты). Теперь в финале питерцы сыграют с курским «Авангардом».

2. ЦСКА в овертайме победил «Ак Барс» (3:2 ОТ) и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина (1-2).

3. «Зенит» вытащил матч с «Динамо» (2:1), ЦСКА разгромил «Амкар» (3:0), а вот «Локомотив» не смог забить «Ахмату» (0:0) и потерял очки.

4. Стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 (кстати, их можно выиграть, ответив на вопросы Юрия Дудя).

5. НХЛ. «Филадельфия» пропустила 5 шайб от «Питтсбурга», «Сан-Хосе» обыграл «Анахайм». Все результаты – здесь.

6. Мохамед Салах, Харри Кейн, Давид Де Хеа и 5 игроков «Ман Сити» вошли в символическую сборную АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

7. Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье заявил, что Хабиба Нурмагомедова не сможет победить никто в его дивизионе.

8. Матч ЦСКА – «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ обслужит Сергей Лапочкин и другие судейские назначения.

9. НБА. «Кливленд» одолел «Индиану», «Юта» сравняла счет в серии «Оклахома-Сити» и другие результаты.

10. «Реал» чуть не проиграл «Атлетику» (1:1), положение спас Криштиану Роналду на 87-й минуте.

11. Владимир Путин подписал закон о студенческих спортивных лигах.

Цитата дня. «Готов к увольнению». Массимо Каррера подвел итоги матча с «Тосно».