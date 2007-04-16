«Манчестер Сити» и «ПСЖ» – чемпионы, «Спартак» отстал от «Локомотива» и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» в 5-й раз стал чемпионом Англии. Пеп взял титул в третьей европейской топ-лиге, раньше это удавалось только Анчелотти и Моуринью.

2. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и теперь по потерянным отстает от «Локомотива» на 8 очков. ЦСКА не справился с «Уфой» (1:1), «Ростов» впервые победил при Карпине. Все итоги дня в РФПЛ.

3. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, разгромив ближайшего преследователя – «Монако» – со счетом 7:1. Это многое говорит о борьбе в лиге.

4. Александр Овечкин положил дубль «Коламбусу», его «Вашингтон» опять вел в счете в 2 шайбы, но снова уступил в овертайме. Перспектива вылета уже в первом раунде все реальнее.

Сергей Бобровский отразил в этом матче 54 броска и обновил свой же клубный рекорд. Евгений Малкин помог «Питтсбургу» вернуть лидерство в серии с «Филадельфией». Остальные результаты Кубка Стэнли.

5. «Реал» обыграл «Малагу» (2:1) без Роналду, Бэйла и Модрича. Все решил Иско: 1 гол + 1 пас. Остальные результаты в примере.

6. Леброн обошел Джордана по количеству точных бросков с игры в плей-офф, но его «Кливленд» уступил «Индиане» (80:98). «Милуоки» фантастически спасся в концовке матча с «Бостоном», но все же уступил в овертайме. Остальные результаты плей-офф НБА.

7. Илья Ковальчук теперь может вести переговоры с любым клубом НХЛ. После 35-летия он неограниченно свободный агент.

8. «Рома» после выноса «Барселоны» не справилась с «Лацио» – 0:0 в римском дерби. «Ювентус» тем временем оторвался от «Наполи» на 6 очков. Остальные результаты серии А.

9. «Шальке» обыграл «Боруссию» Дортмунд в рурском дерби (2:0) и увеличил отрыв в борьбе за второе место. У «Шальке» 55 очков, у «Боруссии» Д и «Байера» – по 51.

10. Гран-при Китая в «Формуле-1» выиграл пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Льюис Хэмилтон финишировал 4-м и сказал, что сейчас «Мерседес» – вторая-третья команда по скорости».

11. ПСВ в 24-й раз стал чемпионом Голландии. Лидер легко обыграл главного соперника («Аякс» – 3:0) и тут же отпраздновал это на родном стадионе. Красиво.

12. Александр Радулов все-таки не сыграет на чемпионате мира. Причины – усталость после сезона в НХЛ и «определенные проблемы со здоровьем».

Цитата дня. Златан Ибрагимович: «Очень высок шанс, что я сыграю на ЧМ-2018»

Букмекерская контора 1xbet — обзор, отзывы, бонус