Карточку Смолова не отменили, Дацюк продлил контракт со СКА, Яндач возглавил «Магнитку» и другие новости утра

1. КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил. Зато арбитра за ошибку отстранили от работы до конца года. А Егоров сменил Будогосского во главе судейского департамента РФС.

2. «Барселона» упустила победу над «Сельтой» (2:2) из-за гола рукой Аспаса, но продлила серию без поражений в примере до 40 матчей. «Бавария» разнесла «Байер» (6:2) в полуфинале Кубка Германии.

3. Дацюк продлил контракт со СКА. В июле Павлу – 40. Когда же он поиграет за родной «Автомобилист»?

4. «Вашингтон» и «Коламбус» в третьем матче подряд определили победителя в овертайме. На этот раз выиграли «Кэпиталс» и счет в серии уже приемлемый – 1-2.

Панарин забил и отдал, войдя в топ-3 лучших бомбардиров текущего плей-офф. У проводившего 100-й матч в плей-офф Овечкина – две голевые передачи, но главным героем стал датчанин Ларс Эллер, забивший во втором дополнительном периоде.

5. Андрей Василевский – в тройке финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ. Среди лучших в голосовании генменеджеров оказались также Пекка Ринне («Нэшвилл») и Коннор Хеллибак («Виннипег»). Игра в плей-офф на результаты уже не влияет, но имя победителя объявят только в июне.

6. 22 очка Родригеса помогли ЦСКА обыграть «Химки» (98:95) в первом матче серии плей-офф Евролиги.

7. Тренер олимпийской сборной Чехии Яндач возглавил «Магнитку». В 2012 году он без особого успеха тренировал «Лев» в КХЛ.

8. Файзулин провел тренировку с мячом. 31-летний хавбек «Зенита» из-за жуткой травмы не играет с сентября 2015 года.

9. В НБА «Торонто» и «Бостон» упрочили лидерство в сериях первого раунда плей-офф (по 2-0), обыграв «Вашингтон» и «Милуоки» соответственно.

10. Форвард «Аризоны» Паник был задержан полицией в состоянии опьянения за отказ покинуть ресторан. Panic At The Disco!

11. Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по борьбе в России, несмотря на запрет со стороны государства.

12. Новости шоу-бизнеса. Радулов пел песни с Бузовой в ночном клубе Москвы, куда приехал после празднования юбилея Ковальчука.

13. Британская полиция предоставила арбитру Оливеру охрану, а УЕФА осудил людей, угрожающих судье и его семье. Это фанаты «Ювентуса»?

14. Родители Шипулина и Кузьминой открыли в Тюмени музей с наградами спортсменов. Ребята заслужили.

15. Майки Стефена Карри вновь стали самыми продаваемыми в НБА. Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – в тройке.

16. Дичь дня. ФИФА может отклонить заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 из-за запрета однополых браков.

Цитаты дня:

Александр Шлеменко: «В России большинство людей уже в 20 лет пенсионеры. Они еле ходят и ни разу подтянуться не могут»

Екатерина Боброва: «Было очень много сообщений, что я как-то гноблю Загитову. Это неправда»

Карим Бензема: «Великих футболистов всегда критикуют, потому что надо продавать газеты»

Сергей Карякин: «Все, что я делаю, искренне. В том числе поддержка Путина»

Александр Усик: «Бой с Гассиевым может пройти в России. Но без меня»