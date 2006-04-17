Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Депортиво» принимает «Севилью»

В 33-м туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Сельте», «Реал» примет «Атлетик», а «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом».

Чемпионат Испании

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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