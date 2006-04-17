Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Депортиво» принимает «Севилью»

В 33-м туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Сельте», «Реал» примет «Атлетик», а «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом».
Чемпионат Испании
33-й тур
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.30, «Риасор»
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Депортиво –
Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.
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Севилья –
Сория, Каррису, Меркадо, Лайюн, Писарро, Навас, Банега, Гайс, Корреа (Сарабия, 57), Фернандес (Нолито, 68), Сандро Рамирес (Муриэль, 76).
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Балайдос»
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Сельта –
Альварес, Гомес, Ронкалья, Кастро, Браис Мендес, Васс, Лоботка, Хосабед, Систо, Макси Гомес, Аспас.
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Барселона –
тер Стеген, Мина, Динь, Нелсон Семеду, Вермален, Денис Суарес, Паулиньо, Коутиньо, Андре Гомеш, Дембеле, Пако Алькасер.
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев, Кастильехо, Раба, Бакка.
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.30, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 19 апреля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 19 апреля, 20.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.30, «Сьюдад де Валенсия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.