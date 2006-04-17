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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Депортиво» принимает «Севилью»

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    В 33-м туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Сельте», «Реал» примет «Атлетик», а «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом».

    Чемпионат Испании

    33-й тур

    Депортиво – Севилья 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    17 апреля, 20.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    ДепортивоМартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.
    СевильяСория, Каррису, Меркадо, Лайюн, Писарро, Навас, Банега, Гайс, Корреа (Сарабия, 57), Фернандес (Нолито, 68), Сандро Рамирес (Муриэль, 76).
    Предупреждения:
    Банега (11), Лайюн (74).
    Сельта – Барселона 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    17 апреля, 22.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    СельтаАльварес, Гомес, Ронкалья, Кастро, Браис Мендес, Васс, Лоботка, Хосабед, Систо, Макси Гомес, Аспас.
    Барселонатер Стеген, Мина, Динь, Нелсон Семеду, Вермален, Денис Суарес, Паулиньо, Коутиньо, Андре Гомеш, Дембеле, Пако Алькасер.
    Вильярреал – Леганес
    Дата проведения
    17 апреля, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    ВильярреалАсенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев, Кастильехо, Раба, Бакка.
    ЛеганесКуэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, дос Сантос, Перес, Гумбау, Пирес, Брашанац, Наранхо, Бовю.
    Эспаньол – Эйбар
    Дата проведения
    18 апреля, 20.30, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Хетафе
    Дата проведения
    18 апреля, 20.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Атлетик
    Дата проведения
    18 апреля, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Жирона
    Дата проведения
    19 апреля, 20.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Атлетико
    Дата проведения
    19 апреля, 20.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    19 апреля, 22.30, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Леванте – Малага
    Дата проведения
    19 апреля, 22.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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