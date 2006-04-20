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    НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Филадельфию», «Новый Орлеан» – «Портленд» и другие матчи

    Теги результаты Голден Стэйт Майами Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня пройдут три матча розыгрыша плей-офф НБА. «Майами» на своей площадке попытается выйти вперед в серии с «Филадельфией» (1-1).

    Одержавший две победы в гостях «Новый Орлеан» примет «Портленд» (2-0).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Майами – Филадельфия 16:17 (1 четверть)
    Дата проведения
    20 апреля, 02.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 1-1

    Новый Орлеан – Портленд
    Дата проведения
    20 апреля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Новый Орлеан» – 2-0

    Сан-Антонио – Голден Стэйт
    Дата проведения
    20 апреля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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