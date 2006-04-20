НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Филадельфию», «Новый Орлеан» – «Портленд» и другие матчи

Сегодня пройдут три матча розыгрыша плей-офф НБА. «Майами» на своей площадке попытается выйти вперед в серии с «Филадельфией» (1-1).

Одержавший две победы в гостях «Новый Орлеан» примет «Портленд» (2-0).

НБА

Первый раунд

Третьи матчи

В серии ничья – 1-1

В серии впереди «Новый Орлеан» – 2-0

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА