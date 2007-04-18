Чемпионат Англии. «Борнмут» против «Манчестер Юнайтед»

В 35-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Борнмутом».

«Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвичем», «Арсенал» – с «Вест Хэмом», а уже обеспечивший себе чемпионский титул «Манчестер Сити» примет «Суонси».

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35-й тур

Матч «Челси» – «Хаддерсфилд» перенесен на 9 мая.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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