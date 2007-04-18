Чемпионат Англии. «Борнмут» против «Манчестер Юнайтед»

В 35-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Борнмутом».
«Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвичем», «Арсенал» – с «Вест Хэмом», а уже обеспечивший себе чемпионский титул «Манчестер Сити» примет «Суонси».
Чемпионат Англии
35-й тур
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.45, «Дин Корт»
- Гол:
- 0:1 – 28 Смоллинг.
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.30, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 22 апреля, 15.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 22 апреля, 15.30, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 апреля, 18.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.45, «Фалмер»
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Брайтон –
Райан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Стивенс, Кайяль, Искьердо (Марч, 77), Гросс, Мюррей (Ульоа, 74).
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко (Дембеле, 74), Ваньяма, Лукас Моура (Ламела, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 85).
- Предупреждение:
- Данк (11).
Матч «Челси» – «Хаддерсфилд» перенесен на 9 мая.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.