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    Чемпионат Англии. «Борнмут» против «Манчестер Юнайтед»

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    В 35-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Борнмутом».

    «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвичем», «Арсенал» – с «Вест Хэмом», а уже обеспечивший себе чемпионский титул «Манчестер Сити» примет «Суонси».

    Чемпионат Англии

    35-й тур

    Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    18 апреля, 21.45, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 28 Смоллинг.
    БорнмутБегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Серман, Кук, Айб, Фрэйзер, Кинг, Уилсон.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Шоу, Дармиан, Джонс, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

     

    Лестер – Саутгемптон
    Дата проведения
    19 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Бромвич – Ливерпуль
    Дата проведения
    21 апреля, 14.30, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уотфорд – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    21 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Вест Хэм
    Дата проведения
    22 апреля, 15.30, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сток Сити – Бернли
    Дата проведения
    22 апреля, 15.30, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Суонси
    Дата проведения
    22 апреля, 18.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эвертон – Ньюкасл
    Дата проведения
    23 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Брайтон – Тоттенхэм 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    17 апреля, 21.45, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 48 Кейн, 1:1 – 50, пенальти Гросс.
    БрайтонРайан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Стивенс, Кайяль, Искьердо (Марч, 77), Гросс, Мюррей (Ульоа, 74).
    ТоттенхэмЛьорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко (Дембеле, 74), Ваньяма, Лукас Моура (Ламела, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 85).
    Предупреждение:
    Данк (11).

    Матч «Челси» – «Хаддерсфилд» перенесен на 9 мая.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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