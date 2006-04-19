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    Михайлович – фаворит на пост тренера «Зенита»

    Теги Зенит Торино Роберто Манчини премьер-лига Россия Синиша Михайлович Джанлука Ди Марцио Футбол

    «Зенит» ведет поиски тренера на замену Роберто Манчини, который почти наверняка возглавит сборную Италии.

    По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб заинтересован в экс-тренере «Милана» Синише Михайловиче.

    Утверждается, что «Зенит» уже ведет переговоры с Михайловичем и его представителями. Сербский тренер является главным претендентом на этот пост.

    Ранее сообщалось, что агент Михайловича завтра прилетит в Россию. В качестве возможных претендентов на тренера назывались «Ростов» и «Динамо».

    Последним местом работы 49-летнего серба был «Торино», который он покинул в январе.

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