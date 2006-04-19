Михайлович – фаворит на пост тренера «Зенита»

ведет поиски тренера на замену Роберто Манчини, который почти наверняка возглавит сборную Италии.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб заинтересован в экс-тренере Синише Михайловиче.

Утверждается, что уже ведет переговоры с Михайловичем и его представителями. Сербский тренер является главным претендентом на этот пост.

Ранее сообщалось, что агент Михайловича завтра прилетит в Россию. В качестве возможных претендентов на тренера назывались «Ростов» и .

Последним местом работы 49-летнего серба был « , который он покинул в январе.