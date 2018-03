«Фиорентина» и «Кальяри» вывели из обращения 13-й номер в память об Астори

и «Кальяри» почтили память скончавшегося защитника .

Клубы вывели из обращения 13-й номер, под которым выступал 31-летний футболист.

За эти клубы Астори играл дольше всего в карьере: за с 2008 по 2014 год, за «Фиорентину» – с 2015 по 2018-й.

Напомним, что Астори скончался в ночь на 4 марта в отеле перед игрой с «Удинезе». Все воскресные матчи серии А и серии Б были отменены.

In honour of Davide #Astori’s memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13⚜️ pic.twitter.com/fwuiCXjzL4