Дани Алвес: «Не так сильно потрясены новостью о смерти Астори, мы его не знали. Тысячи детей ежедневно умирают от голода»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался по поводу смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«Мы не так сильно потрясены, потому что не знали его слишком хорошо. Я огорчаюсь за свою семью.

Думаю, с Дэвидом произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире, и теперь он в лучшем из миров. Однако есть тысячи детей, которые не получают большого внимания, умирая от голода каждый день. Но они так же важны.

Мы все умрем рано или поздно, потому что все проходит. Может быть, нам грустно, но, конечно, не так, как его семье, – сказал Алвес.

Астори нашли мертвым в отеле 4 марта перед матчем с «Удинезе». Вероятно, 31-летний защитник умер во сне.

Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год