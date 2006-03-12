«Фиорентина» перечислит зарплату Астори его жене и дочке

Президент НОК Италии Джованни Малаго подвердил, что передаст оставшуюся зарплату Давиде Астори его семье.

Ранее сообщалось, что клуб и игрок договорились о продлении контракта, который должен был быть подписан сегодня. Малаго заявил, что отложенную для этого контракта сумму клуб передаст жене и 2-летней дочке Астори.

Его зарплата составляла 1,3 миллиона евро в год. Отмечается, что это будет символический жест, а не официальный контракт.

Астори нашли мертвым в отеле 4 марта перед матчем с «Удинезе». Вероятно, 31-летний защитник умер во сне.