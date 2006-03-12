Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Фиорентина» перечислит зарплату Астори его жене и дочке

    Теги Фиорентина серия А Италия Давиде Астори Джованни Малаго

    Президент НОК Италии Джованни Малаго подвердил, что «Фиорентина» передаст оставшуюся зарплату Давиде Астори его семье.

    Ранее сообщалось, что клуб и игрок договорились о продлении контракта, который должен был быть подписан сегодня. Малаго заявил, что отложенную для этого контракта сумму клуб передаст жене и 2-летней дочке Астори.

    Его зарплата составляла 1,3 миллиона евро в год. Отмечается, что это будет символический жест, а не официальный контракт.

    Астори нашли мертвым в отеле 4 марта перед матчем с «Удинезе». Вероятно, 31-летний защитник умер во сне.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться