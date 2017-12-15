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    Sports.ru

    Sports.ru покажет сегодня бой Поветкина и Хаммера в прямом эфире

    Теги Александр Поветкин супертяжелый вес Кристиан Хаммер

    Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге пройдет поединок между Александром Поветкиным (Россия) и Кристианом Хаммером (Румыния). Для российского боксера это первый официальный бой после дисквалификации за употребление допинга.

    Sports.ru при содействии FightSpace покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции боксерского шоу в Екатеринбурге – в 15.00 по московскому времени. Бой Поветкин – Хаммер должен начаться в 19.00.

    Сегодня вернется Поветкин. Первый бой после дисквалификации

     

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