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    Евролига. 12-й тур. ЦСКА – «Маккаби», «Панатинаикос» сыграет с «Миланом» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Црвена Звезда Милан Валенсия

    Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет принципиального соперника тель-авивский «Маккаби».

    Греческий «Панатинаикос» дома сыграет с итальянским «Миланом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    12-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    15 декабря, 20.30, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Анадолу Эфес Турция  –  Баскония Испания
    Дата проведения
    15 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  ЕА7 Милан Италия
    Дата проведения
    15 декабря, 22.15, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча

    Валенсия Испания  –  Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    15 декабря, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 9-2, Олимпиакос Греция – 9-3, Фенербахче Турция – 8-4, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Жальгирис Литва – 7-5, Химки Россия – 7-5, Реал Испания – 6-6, Бамберг Германия – 6-6, Баскония Испания – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Барселона Испания – 4-8, Уникаха Испания – 4-8, Валенсия Испания – 3-8, Анадолу Эфес Турция – 3-8, Милан Италия – 3-8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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