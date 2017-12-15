Евролига. 12-й тур. ЦСКА – «Маккаби», «Панатинаикос» сыграет с «Миланом» и другие матчи
Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет принципиального соперника тель-авивский «Маккаби».
Греческий «Панатинаикос» дома сыграет с итальянским «Миланом».
Евролига
Регулярный чемпионат
12-й тур
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.30, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
Положение команд: ЦСКА Россия – 9-2, Олимпиакос Греция – 9-3, Фенербахче Турция – 8-4, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Жальгирис Литва – 7-5, Химки Россия – 7-5, Реал Испания – 6-6, Бамберг Германия – 6-6, Баскония Испания – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Барселона Испания – 4-8, Уникаха Испания – 4-8, Валенсия Испания – 3-8, Анадолу Эфес Турция – 3-8, Милан Италия – 3-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.