НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Рейнджерс», «Даллас» против «Нью-Джерси»
Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 5 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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