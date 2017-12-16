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    НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Рейнджерс», «Даллас» против «Нью-Джерси»

    Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Баффало Торонто Каролина Детройт Ванкувер Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ

    Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 5 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Рейнджерс – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    16 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Нью-Джерси – Даллас
    Дата проведения
    16 декабря, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Каролина
    Дата проведения
    16 декабря, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Детройт – Торонто
    Дата проведения
    16 декабря, 03.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Сан-Хосе
    Дата проведения
    16 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

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