НХЛ. Овечкин попал в топ-25 игроков в истории лиги по версии TSN
Эксперты TSN в честь столетия НХЛ составили список из 25 лучших игроков в истории лиги.
Возглавил рейтинг бывший форвард «Эдмонтона» Уэйн Гретцки.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – один из трех действующих игроков в списке (вместе с Сидни Кросби и Яромиром Ягром) – занял 16-е место.
1. Уэйн Гретцки
2. Бобби Орр
3. Горди Хоу
4. Марио Лемье
5. Морис Ришар
6. Дуг Харви
7. Жан Беливо
8. Сидни Кросби
9. Бобби Халл
10. Терри Савчак
11. Хоуи Моренц
12. Ги Лефлер
13. Марк Мессье
14. Эдди Шор
15. Жак Плант
17. Патрик Руа
18. Рэй Бурк
19. Никлас Лидстрем
20. Глен Холл
21. Доминик Гашек
22. Фил Эспозито
23. Яромир Ягр
24. Стэн Микита
25. Мартин Бродер
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