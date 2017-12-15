НХЛ. Овечкин попал в топ-25 игроков в истории лиги по версии TSN

Эксперты TSN в честь столетия составили список из 25 лучших игроков в истории лиги.

Возглавил рейтинг бывший форвард «Эдмонтона» Уэйн Гретцки.

Капитан «Вашингтона» – один из трех действующих игроков в списке (вместе с и Яромиром Ягром) – занял 16-е место.

1.

2. Бобби Орр

3. Горди Хоу

4. Марио Лемье

5. Морис Ришар

6. Дуг Харви

7. Жан Беливо

8.

9. Бобби Халл

10. Терри Савчак

11. Хоуи Моренц

12. Ги Лефлер

13. Марк Мессье

14. Эдди Шор

15. Жак Плант

16.

17. Патрик Руа

18. Рэй Бурк

19. Никлас Лидстрем

20. Глен Холл

21. Доминик Гашек

22. Фил Эспозито

23. Яромир Ягр

24. Стэн Микита

25. Мартин Бродер