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    НХЛ. Овечкин попал в топ-25 игроков в истории лиги по версии TSN

    Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Флорида Мартин Бродер Яромир Ягр Марио Лемье Сидни Кросби Александр Овечкин Доминик Гашек Никлас Лидстрем Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Патрик Руа Эдди Шор Рэй Бурк Терри Савчак Ги Лефлер Фил Эспозито Горди Хоу Морис Ришар Бобби Халл Жак Плант Жан Беливо Бобби Орр Глен Холл Стэн Микита Дуг Харви Хоуи Моренц

    Эксперты TSN в честь столетия НХЛ составили список из 25 лучших игроков в истории лиги.

    Возглавил рейтинг бывший форвард «Эдмонтона» Уэйн Гретцки.

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – один из трех действующих игроков в списке (вместе с Сидни Кросби и Яромиром Ягром) – занял 16-е место.

    1. Уэйн Гретцки

    2. Бобби Орр

    3. Горди Хоу

    4. Марио Лемье

    5. Морис Ришар

    6. Дуг Харви

    7. Жан Беливо

    8. Сидни Кросби

    9. Бобби Халл

    10. Терри Савчак

    11. Хоуи Моренц

    12. Ги Лефлер

    13. Марк Мессье

    14. Эдди Шор

    15. Жак Плант

    16. Александр Овечкин

    17. Патрик Руа

    18. Рэй Бурк

    19. Никлас Лидстрем

    20. Глен Холл

    21. Доминик Гашек

    22. Фил Эспозито

    23. Яромир Ягр

    24. Стэн Микита

    25. Мартин Бродер

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